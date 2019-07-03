《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）2018年8月確定接下《綜藝玩很大》的小隊長一職，衝勁十足、保護隊友的一面，讓不少觀眾讚譽有加，事隔近1年，他難得在社群網站吐露心聲：「小隊長乏了。」明顯的身體變化更讓粉絲好心疼。

▲▼小鬼的兩頰似乎越來越凹陷了。（圖／翻攝自YouTube、Instagram／aes_alien）



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小鬼2日在Instagram曬出裸上身的自拍照，「小隊長的自主訓練！」可以看到他滿臉全是汗珠，原本就不胖的他，兩頰似乎越來越凹陷，雖然有可能是角度的關係，但粉絲看了仍不捨地說：「太瘦了」、「變好瘦」、「還是要多吃點！」

▲粉絲反應。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）



事實上，小鬼當初以《玩很大》回歸「主持人」身份時，他已經做好被罵的準備，他形容自己就像是一個新的球員加入NBA，「一開始一定會有謾罵跟批評，尤其《玩很大》得了金鐘獎後，我們壓力更大，但我希望能為節目增添不同的感覺，這種壓力其實是自己給自己的。」

小鬼也坦言擔任稱職的《玩很大》小隊長其實很不容易，「首先要贏，又要對抗運氣之神，隊長要帶所有人調適心情，贏不能太驕傲，輸也不能氣餒，當小隊長沒有這麼容易。」幸好吳宗憲私底下很幫他，「憲哥很公平，不會特別放水，私底下告訴我說一些關卡、團戰戰略要如何運用，師傅引進門，修行在個人。」

▲黃鴻升（右二）入主《玩很大》將滿1年。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）



對比過去棚內節目，外景節目曬太陽又累，甚至一出班頂多錄兩集，不像《娛樂百分百》可能一個月就有40萬。小鬼調適內心的恐懼，重新出發，「這個家一定有人要洗馬桶，刷地，地上有垃圾我們就要撿起來，不會去想這個我不想玩，這個好髒我不要，這個怎麼辦，不管時代多進步，心應該要靜下來很多陳舊觀念要拿掉，才會有新的衝擊！」