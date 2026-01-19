愛雅遭詛咒「流產一屍兩命」跑派出所報案　夏和熙親揭好友近況！

記者黃庠棻／台北報導

藝人愛雅（張艾亞）自宣布懷孕喜訊後，獲得許多粉絲祝福，未料卻遭到惡毒網友的言語攻擊，她於17日深夜驚傳前往派出所報案，起因於一名網友在留言區惡毒寫下「祝你流產一屍兩命，想起都開心」等駭人聽聞的詛咒，正式採取法律行動。對此，愛雅的好友夏和熙今（19）日出席活動也被問及此事。

▲愛雅上派出所報案。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

夏和熙、楊翹碩今（19）日出席BL直式影集《我說愛你是真的》的活動，兩人先是到台北霞海城隍廟參拜、求紅線，後續到附近的咖啡廳受訪，雙方褲頭掛著粉色娃娃「情侶吊飾」，戲劇還沒播出就散發出滿滿粉紅色的CP感。

▲夏和熙、楊翹碩。（圖／記者周宸亘攝）

而夏和熙被問到好友愛雅遭到網友詛咒，坦言自己私底下已經有關心對方，愛雅也有向他分享報案過程，他說道「很支持她的做法，現在網路上有太多非善意的對話，滿支持她有這樣的舉動，不是要警告，而是如果不能祝福，至少不要去對話。」

▲夏和熙親揭好友近況。（圖／記者周宸亘攝）

對此，夏和熙也強調「最基本做人的道理就是，不喜歡這人、不想說好的語言，但至少不要惡言相向」，他也分享愛雅的近況，透露好友因為懷孕荷爾蒙影響，所以「情緒起伏滿大」，他也親眼目睹寶寶在好友肚子裡的胎動，直言「怕她太嗨，看我們的戲會當場生出來」。

▲夏和熙親揭好友近況。（圖／記者周宸亘攝）