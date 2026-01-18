謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

記者蔡宜芳／綜合報導

「電音天后」謝金燕（姐姐）擁有凍齡美貌與逆天身材，是許多網友羨慕的對象。她日前在社群分享表演片段，沒想到卻被網友質疑「鼻子黑掉」。對此，謝金燕直接正面回擊，並直言「姐的態度得拿出來」。

▲謝金燕保有凍齡外型。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕16日在社群上傳演唱〈含淚跳恰恰〉的片段，影片中，她身穿中空上衣搭配短裙，傲人腹肌和超長美腿一覽無遺，引網友狂讚「身材好棒」、「越來越年輕」。不過，也有人留言表示：「鼻子很像黑掉了……」釣出謝金燕親回：「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦！」

▲▼謝金燕回應被網友說「鼻子黑掉」。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

此外，還有網友留言提到：「從小就很喜歡謝金燕，直到N年前看到謝在節目上打壓秀蘭瑪雅，就回不去了，一直有個疙瘩在那邊。」對此，謝金燕也大方回覆：「有沒有可能那是為了節目效果呢？那時她發新歌我幫她宣傳～你清醒一點！」

▲謝金燕回覆「打壓秀蘭瑪雅」的傳言。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）