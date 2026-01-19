懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

記者陳芊秀／綜合報導

藝人愛雅（張艾亞）自宣布懷孕喜訊後，獲得許多粉絲祝福，未料卻遭到惡毒網友的言語攻擊。愛雅於1月17日深夜驚傳前往派出所報案，起因於一名網友在留言區惡毒寫下「祝你流產一屍兩命，想起都開心」等駭人聽聞的詛咒。為此她深夜前往派出所正式採取法律行動。

▲愛雅深夜報警。（圖／翻攝自IG）

根據愛雅曬出的「臺北市政府警察局內湖分局西湖派出所受（處）理案件證明單」顯示，案件屬於「一般刑案（妨害名譽（信用））」。證明單上記錄報案時間為1月17日23時47分，內容明確指出遭到不明人士公然侮辱與恐嚇。她透過司法程序守護自身權益，展現身為人母捍衛家庭與未出世孩子的決心，反擊網路暴力。

愛雅也在限時動態感性剖白心聲，強調出道至今對於網路謾罵始終以平常心面對，從未想過動用司法方式回應，「然而，當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……，我身為母親，無法也不該視若無睹」。她堅定表示：「即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。」文末她也感謝所有關心的朋友，並向大家報平安，表示會為了孩子繼續堅強應對。

▲愛雅限動曬報案證明單。（圖／翻攝）