差點嫁給張菲！玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密　遠嫁美國3情史曝光

73歲「綜藝大哥大」張菲淡出演藝圈7年，私底下個性親切，時常被民眾野生捕獲拍合照，親民作風留下許多網路佳話。而他過去是電視主持界霸主，感情生活也受到關注，其中與80年代玉女歌手林慧萍的一段戀情，至今仍是話題。

▲80年代爆紅的玉女歌手林慧萍，樂壇擁有眾多經典金曲。（圖／翻攝自網路）

林慧萍是台灣80年代的代表性歌手之一。當時樂壇掀起模仿日本女歌星的風潮，林慧萍翻唱松田聖子歌曲的翻譯版〈往昔〉，同時也憑著出道首張專輯一炮而紅，成為當時樂壇兼具實力派、偶像派的歌手。

而林慧萍爆紅後橫掃台灣大小音樂獎項，代表歌曲包括〈情難枕〉、〈我是如此愛你〉、〈說好見面〉、〈可以勇敢可以溫柔〉，且同時能夠演唱國台語歌曲，幫好友黃乙玲作曲並跨刀合唱的〈講乎自己聽〉，還助功黃乙玲奪下金曲台語歌后。她的玉女形象加上幽默的談吐，活躍各種類型的綜藝節目，也因此與張菲的互動受到關注。

林慧萍的感情生活相當低調，與張菲有過一段5年戀情，傳出一度論及婚嫁，但最終仍分手收場。她2000年嫁給圈外人潘博照，並隨之長住美國，2009年宣布離婚並回台定居，隔年現身金曲獎表演。她復出樂壇後展巡迴演唱會，還挑戰主持節目，2010年與音樂人黃治平傳出「平萍戀」，原本備受外界看好，但戀情維持2年就告終。她2017年曾在記者會回應感情狀態，當時被傳與張菲翻臉已久，大方回應「我看新聞才知道，也沒有去問，應該不會啦。」並坦言：「一個人也不錯，但也沒有封閉。」

▲林慧萍與張菲傳出交往5年，一度論及婚嫁最終分手，外界謠傳雙方翻臉已久，但她大方澄清「應該不會啦」。（圖／翻攝自YouTube）