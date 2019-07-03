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包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！　他巧遇「許維恩周揚青」PO合照嗨翻

記者潘慧中／綜合報導

本土饒舌團體「玖壹壹」以獨特的台氏曲風大受歡迎，身為團長的春風個性直率，不時會分享生活點滴，2日在Instagram限時動態上傳「巧遇明星」的私照，對象正是圈內2大女神，意外窺見他私底下的好人緣。

▲▼包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲春風曬出「巧遇明星」的私照。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

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照片中，可以看到春風「巧遇」的對象就是許維恩和周揚青，她紮起長髮襯托出鵝蛋臉，單穿黑上衣現身，周則是壓低黑色棒球帽，身穿紅T恤和牛仔褲，維持一貫低調作風。

▲▼包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲許維恩透露和周揚青相處的感覺。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

春風、許維恩和周揚青等一行友人似乎在包廂用餐，從對方身後的玻璃鏡面可以看到不少同行友人，卻不見羅志祥入鏡，但仍有不少網友猜測小豬應該也有出席，大家和萌犬Rody玩得不亦樂乎，許還稱讚周：「好喜歡Grace的個性。」雙方似乎都留下不錯的印象。

▲▼包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲包廂內部照。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111、911_eo）

事實上，許維恩曾多次分享與春風的合照，男方先前在台中經營理髮店副業，她也親自前往捧場，由於2人當時都是白色系穿搭，引來外界開玩笑是「情侶裝」，甚至還有人敲碗他們在一起，看到有網友留言：「案情不單純，公開吧」，她則以一句話解釋兩人關係，「想太多。」意味著彼此真的只是好朋友。

▲▼許維恩和春風私交甚篤。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

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玖壹壹, 春風, 許維恩, 周揚青

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