王齊麟31歲生日「左擁右抱」！李洋、十元同框…網：一夫一妻制沒問題

記者陳芊秀／綜合報導

羽球金牌國手王齊麟昨日（18）迎來31歲生日，昔日「麟洋配」金牌搭檔，現任體育部部長李洋在同日晚間在社群平台發文祝賀。他曬出與王齊麟、「十元」陳詩媛夫妻的合照，吸引大批網友關注，更有網友形容「一夫一妻制的完美詮釋」。

▲王齊麟31歲生日宴，身邊同框老婆陳詩媛和老搭檔李洋。（圖／翻攝自臉書）

李洋在文中除了祝王齊麟生日快樂外，也恭喜老搭檔與妻子陳詩媛即將邁入人生下個階段。他笑稱「有點不敢相信個性還像個大小孩的齊麟就快當爸爸了」，並幽默表示雖然不再是搭檔，但因為現在的位子，仍有責任督促王齊麟在場上的一切，展現出「前任」搭檔的深厚責任感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨文曬出一張三人同框的溫馨合照，壽星王齊麟居中，雙手左右開弓環抱李洋與陳詩媛。畫面左側的李洋頭戴棒球帽、身穿黑皮革外套，眼神專注地看著王齊麟；右側的老婆陳詩媛則穿著粉橘色毛衣與白色長裙，孕肚已經越來越大。

▲王齊麟、陳詩媛即將當爸媽。（圖／翻攝自臉書）

大批粉絲湧入留言區祝福王齊麟生日快樂與恭喜當爸。網友對於李洋與十元同時現身的畫面展現高度幽默，戲稱這張照片是「一夫一妻制沒問題」、「一夫一妻制的完美詮釋」、「一夫一妻完全體現，齊麟生日快樂哦」，將李洋與陳詩媛並列為王齊麟生命中最重要的支柱。此外，也有網友看到身高與王齊麟懸殊的十元，忍不住調侃「以為真的是他女兒」。網友稱讚這對昔日搭檔：「沒遇見這麼契合與合作關係未來的日子還能關係密切的。」更有球迷感性敲碗，希望未來能看到「齊麟爸爸」與李洋再次合打表演賽，繼續為台灣羽壇帶來精彩表現。