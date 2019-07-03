小S「最怕的來了」說中家長心聲！　帶3女「驚現妖怪村」直接變見面會

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）與老公Mike（許雅鈞）結婚後，育有女兒Elly（許俏妞）、Lily和許老三，一家五口幸福美滿。隨著孩子們的學校生活暫告一段落，她忍不住大喊：「父母最怕的暑假來囉！」一句話說中全台家長的心聲。

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▲小S陪女兒們過暑假的第一站來到溪頭妖怪村。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



儘管如此，小S仍帶著3個女兒到溪頭妖怪村遊玩，老公當然也有同行，南投是他們的這趟旅行的第一站，「是個很棒的開始！還跟小孩玩了密室逃脫，發現孩子的身高和智商都超越我了！」

▲小S全程零偽裝，作風十分親民。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



照片中，可以看到小S戴上招牌髮箍，似乎身穿寬鬆洋裝，裙襬開衩露出纖細小腿，低調造型仍不失明星風采，大女兒和二女兒同樣打扮得很休閒，許老三則是與眾不同地換上和服，萌樣相當討人喜愛。

▲小S大方和民眾合照。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



格外引起討論的是，全程零偽裝的小S好像被民眾認出來了，不少人紛紛湧上前、圍成一個圈求合照，儼然成為小型見面會，她露出燦笑和粉絲合照，態度大方親民，出遊心情似乎完全不受影響。