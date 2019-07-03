ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S「最怕的來了」說中家長心聲！　帶3女「驚現妖怪村」直接變見面會

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）與老公Mike（許雅鈞）結婚後，育有女兒Elly（許俏妞）、Lily和許老三，一家五口幸福美滿。隨著孩子們的學校生活暫告一段落，她忍不住大喊：「父母最怕的暑假來囉！」一句話說中全台家長的心聲。

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

請繼續往下閱讀...

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S陪女兒們過暑假的第一站來到溪頭妖怪村。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

儘管如此，小S仍帶著3個女兒到溪頭妖怪村遊玩，老公當然也有同行，南投是他們的這趟旅行的第一站，「是個很棒的開始！還跟小孩玩了密室逃脫，發現孩子的身高和智商都超越我了！」

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S全程零偽裝，作風十分親民。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

照片中，可以看到小S戴上招牌髮箍，似乎身穿寬鬆洋裝，裙襬開衩露出纖細小腿，低調造型仍不失明星風采，大女兒和二女兒同樣打扮得很休閒，許老三則是與眾不同地換上和服，萌樣相當討人喜愛。

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S大方和民眾合照。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

格外引起討論的是，全程零偽裝的小S好像被民眾認出來了，不少人紛紛湧上前、圍成一個圈求合照，儼然成為小型見面會，她露出燦笑和粉絲合照，態度大方親民，出遊心情似乎完全不受影響。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！　他巧遇「許維恩周揚青」PO合照嗨翻

包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！　他巧遇「許維恩周揚青」PO合照嗨翻

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

S.H.E再合體清唱《十七》！　Selina一開口…Hebe「超暖動作」網全看哭

S.H.E再合體清唱《十七》！　Selina一開口…Hebe「超暖動作」網全看哭

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

言承旭「人肉快遞」為她慶生！　 金曲後「私照曝光」現神秘行蹤

言承旭「人肉快遞」為她慶生！　 金曲後「私照曝光」現神秘行蹤

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

《愛玩客》惟毅「接送Albee」爆曖昧情！　被揭「告白乙霏」私訊：擦槍走火

《愛玩客》惟毅「接送Albee」爆曖昧情！　被揭「告白乙霏」私訊：擦槍走火

PO完照問「喜歡嗎」他秒回！　楊丞琳公開「私訊截圖」對象不是李榮浩

PO完照問「喜歡嗎」他秒回！　楊丞琳公開「私訊截圖」對象不是李榮浩

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！開完賓士換特斯拉…同居名廚男身分起底

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小S, 徐熙娣, 許雅鈞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了
  2. 邵庭遭詐千萬轉型！酸民嗆「被演藝圈淘汰」　她忍淚...愛犬撿骨師1句話大哭
  3. 陳妍希結婚3年爆冷戰！　陳曉「把兒子送回老家」知情人士曝：雙方都在嘔氣
  4. 贈獎／一個鄉村天后的誕生！《鏗鏘玫瑰》用音樂挑戰人生
  5. SOMI胖到快60kg拚減肥！一口氣狂喝3杯手搖飲　辯解：只加1種珍珠
  6. 王心凌緋聞男友被爆偷吃！　經紀人「嚴肅切割」兩人關係
  7. 神話玟雨爆「酒後猥褻女子」還有藝人在場　前進發聲力挺：相信哥！
  8. 贈票／新生代神曲製造機　巴茲7月攻台首唱
  9. 蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」
  10. 小S「最怕的來了」說中家長心聲！　帶3女「驚現妖怪村」直接變見面會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366