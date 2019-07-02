阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

記者潘慧中／綜合報導

阿滴把語言學習頻道經營得有聲有色，成為台灣少數訂閱人數超過200萬的YouTuber，他近日受邀拍攝「這是我的遺囑」影片，想到如果意外離開人世的話，他透露應該會先跟家人道歉，可以想像得到家人會非常難過，「真的很抱歉先走了。」

▲阿滴拍片留遺囑。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



提起後事的處理方式，阿滴表示自己想火化，但骨灰不想被放在很遠的靈骨塔，他希望骨灰可以被灑在盆栽裡，「可能放在身邊或者是不要離家太遠的地方，不是放在一個很遠、1年才會去的地方。」

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▲阿滴想對家人說的話。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



此外，阿滴希望能辦一場私人告別式，邀請比較要好的親朋好友、團隊夥伴和合作過的YouTuber，他也允許參加的YouTuber可以拍片，「feat.阿滴最後一次，可以談談你是怎麼認識我的，我們一起合作過什麼東西，那我會覺得非常榮幸。」

至於想對爸媽說的話，阿滴似乎有點泛淚地說：「很感謝你們這一輩子的照顧，我一直覺得很幸運可以生在這麼幸福的家庭，雖然沒有很常說出口，但是我非常愛你們…我這幾年存的錢沒什麼花，加上還有一個妹妹比我更會賺錢，所以你們可以準備退休了。」

▲▼滴妹是阿滴一輩子的掛念。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



阿滴當然沒忘了想對滴妹說：「很感謝你是我的妹妹，這一輩子陪在我身邊最久的人就是妳。」因為有對方的陪伴，他才有勇氣挺過各個難關，「我走了之後，妳也要好好照顧自己，不要懶散！要更努力過生活，如果找不到一個像我這麼照顧妳的人，也要把自己照顧好，也幫我照顧爸媽還有阿嬤。」