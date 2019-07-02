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S.H.E再合體清唱《十七》！　Selina一開口…Hebe「超暖動作」網全看哭

記者潘慧中／綜合報導

S.H.E日前為了第30屆金曲獎合體，結合《美麗新世界》和《十七》的演出感動上萬網友，事隔3天，Selina（任家萱）在微博上傳3人再度合體清唱《十七》的片段，不少網友聽到她的聲音都感動哭了：「彷彿聽到天籟，這畫面真美。」

▲▼S.H.E再合體清唱《十七》！（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

▲▼S.H.E為了青峰再度合體飆唱《十七》。（圖／翻攝自微博／任家萱Selina、吳青峰）

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▲▼青峰（圖／翻攝自微博／吳青峰）

畫面中，可以看到Ella（陳嘉樺）紮起長髮，白上衣搭配暗橘色花外套，Hebe（田馥甄）似乎直接以素顏入鏡，身穿白T維持一貫簡約風格，Selina則是戴上藍色髮帶，穿著灰色印花上衣露出甜美笑容。

▲▼S.H.E再合體清唱《十七》！（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

▲▼Hebe搭起好姊妹的肩膀。（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

▲▼S.H.E再合體清唱《十七》！（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

當鏡頭一開錄，S.H.E馬上發揮專業的歌唱實力，完美合聲讓歌迷聽得如癡如醉，唱到一半，站在中間的Hebe搭起好姊妹的肩膀，並溫暖地看了Selina一眼，從這些日常的舉動和眼神就能輕易感受到3人可貴的姊妹情。

▲▼S.H.E再合體清唱《十七》！（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

▲Hebe寵溺地看了Selina一眼。（圖／翻攝自微博／任家萱Selina）

最後，不只Ella笑說：「青峰謝謝你為我們寫了這麼美的歌曲，巴別塔慶典gogo go」，Selina也在畫面上方附註2個Hashtag，「我的吳青峰／巴別塔慶典」，對方似乎有特別的重要大事即將宣布，真相如何仍有待本人說明囉。

►S.H.E再合體清唱《十七》影片請點這裡。

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關鍵字

S.H.E, Selina, Ella, Hebe, 金曲獎

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