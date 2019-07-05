《棒棒堂》合體！小煜34歲生日「逆應援13年歌迷」　6棒出現網哭了

記者李玟儀／綜合報導

《模范棒棒堂》2006年首播捧紅了許多人，其中團體「Lollipop」由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子組成，6人算是當年所有「棒棒堂男孩」中，在演藝圈持續發光發熱的代表人物，只是隨著個人演藝事業發展忙碌，6棒想要齊聚一堂並不容易，5日是小煜的34歲生日，他特別準備一份特別的禮物要與粉絲分享。

▲▼《棒棒堂》合體。（圖／翻攝自YouTube／Panda Eyes Entertainment 熊貓眼娛樂）

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小煜在34歲生日這天，為粉絲準備「逆應援」，為了感謝一路以來始終跟隨、支持的朋友們，他將所有珍貴的回憶集結成「六棒經典歌曲大串燒」獻給歌迷，同時邀來昔日戰友威廉、小傑、王子來合唱。

只見威廉、王子、小傑陸續出現，和小煜一起合唱《黑糖秀》、《七彩棒棒堂》、《哪裡怕》、《那不是雪中紅》等歌曲，每一個成員的現身、每一首歌曲旋律的轉換，都勾起無數人青春年少的回憶，特別是最後一幕，四棒在鏡頭前排排站，再加上阿緯、敖犬的人形圖案，畫面上也算是六棒合體的經典時刻了。

▲▼《棒棒堂》合體。（圖／翻攝自YouTube／Panda Eyes Entertainment 熊貓眼娛樂）

看了超有誠意的驚喜影片後，歌迷給予滿滿的好評回饋，粉絲光聽到第一句就忍不住哭了，能再聽到偶像合體唱歌，這份感動也讓不少人直呼起雞皮疙瘩，有趣的是，也有粉絲幽默虧威廉，「威廉的tempo應該沒有進步。」但還是期待有朝一日能看到六棒登上大舞台合唱。