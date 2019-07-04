記者李玟儀／綜合報導

藝人許凱皓曾是《大學生了沒》班底，先前找來同期的何美、嘻小瓜、Dora及張灝分享當年不為人知的秘密，在爆料大會中，有一題敏感題目「曾經被哪位班底霸凌過」，何美主動表示「讓我講一下」，似乎至今還有當年被欺負的陰影。

▲何美以「放超開女大生」身分上《大學生》，結果意外因此被言語霸凌。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

何美作為在場幾位班底中「唯一有被霸凌過的人」，她在題目一公佈就主動表示要分享，沒想到抽籤真的抽中了，她爆料，當時第一次到節目錄「放超開女大生」，在節目中拋開形象，完全放膽展現自己，包括咬自己腳趾、挖鼻孔等，很多人看了那集，誤以為何美長大了還是這麼髒的人。

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▲▼何美被《大學生》班底言語霸凌。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

其中一位當時的男性班底不知道是有心還是無意，某次碰到何美，當面對她說：「矮額，我知道啊，妳就上次來的那個拉撒鬼啊（髒鬼）。」不僅如此，男班底還一臉不屑接著繼續說：「我覺得妳超噁的。」語畢轉頭就走，何美說因為言語霸凌內心一度很受傷，對方一走她就忍不住哭了。

▲▼何美說對方可能是無心的，但當時真的傷到她了。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

不過Dora安慰何美，有時候對方可能是開玩笑，只是表情、語氣太認真，容易造成誤會，還好何美表示，在之後正式進入《大學生》後，男班底反而對她很好。但在對談中，無意間透露出這名男大生的兩個特點，像是長得有個性、現在瘦下來了，這兩項特徵引起網友好奇，紛紛留言猜測。