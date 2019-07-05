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陳妍希爆「兒子被帶走」冷戰陳曉！隔2個月首互動　2張照片秒洩婚姻真相

記者李玟儀／綜合報導

女星陳妍希和陳曉結婚3年，卻在近日頻傳夫妻不和，甚至一度傳出男方氣到把兒子「小星星」送回爸媽家，正值宋慧喬、宋仲基離婚風波，因此「雙陳」的婚姻關係格外受矚目，5日是夫妻倆結婚3周年，同時也是陳曉生日，粉絲終於等到2人時隔2個月的互動。

▲▼陳妍希祝陳曉生日快樂。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳曉一家三口。（圖／翻攝自微博／陳曉）

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陳妍希、陳曉被傳婚姻出狀況後，男方的工作人員曾無奈表示，「經常被寫一些子虛烏有的事情，我們回應了，事情就會一波接一波！你說做個公眾人物有多難，正常好好過個日子的不踏實。」

5日恰逢陳曉32歲生日，同時也是2人領證結婚3周年，陳妍希在午夜12點之後特別發文祝福，「日夜拍戲的陳先生辛苦了。願你每日都能睡個好覺，願你的付出都能有所得到，生日快樂。」同時附上老公的側拍照及一家三口的合影，照片中兒子雖然被遮住了大部分的臉，但張著嘴開懷大笑的表情擋不住，看得出來一家人關係依舊和樂。

▲▼陳妍希祝陳曉生日快樂。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳妍希祝陳曉生日快樂。（圖／翻攝自微博／陳曉）

而陳曉也隨即回覆老婆，「謝謝老婆，妳是不是要表達身體健康，事業順心，不過妳這樣比較文藝。」語末附上一個調皮的表情符號及3顆愛心和老婆相呼應。其實仔細翻看兩人微博，上次互動已經是2個月前陳妍希生日，如今藉著生日打破了前段時間的婚變傳聞，也證明一家三口好著呢！

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