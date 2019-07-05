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國際蔡無誤！蔡依林紅到美國　《告示牌》專文誇：台灣巨星

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林在第30屆金曲獎中奪下「年度歌曲獎」、「年度專輯獎」，成為當晚大贏家。不僅華人媒體爭相報導，也頻頻登上國際媒體版面，當中包括相當具有權威性的美國告示牌，「國際蔡」當之無愧。

▲蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

▲蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

蔡依林其實不是第一次登上美國Billboard告示牌官網，這次在金曲獎後，再度受到關注，官網以「台灣巨星蔡依林是第30屆金曲獎的大贏家」為標題報導，文內不只介紹金曲獎，更報導Jolin以《玫瑰少年》奪下「年度歌曲」、專輯《Ugly Beauty》榮獲年度專輯。

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同時，報導中特別提到蔡依林過去在金曲獎的「戰績」，共得過6座獎項，此外也連帶提及金曲男女歌手的得獎紀錄保持人，分別是周杰倫15座獎、江蕙13座。

▲▼《告示牌》蔡依林。（圖／翻攝自《Billboard》）

▲《告示牌》蔡依林。（圖／翻攝自《Billboard》）

另外，在金曲獎後，根據MyMusic觀察，MyMusic全站關鍵字熱搜次數榜的冠亞軍，分別是蔡依林和紀念葉永鋕的年度歌曲《玫瑰少年》；其次成長幅度最高的熱搜關鍵字，則是新科金曲歌王Leo王，成長2.4倍；年僅22歲的金曲新人「ØZI」搜尋量也成長9成之多，其專輯《ØZI : The Album》點聽率也成長2.5倍。

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關鍵字

蔡依林, jolin, , 呸姊, Ugly pretty, 告示牌, 玫瑰少年

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