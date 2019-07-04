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大園空難「女記者踩到屍塊瘋掉」　同業親眼目睹中邪：像殭屍片

記者李玟儀／綜合報導

媒體記者在外跑新聞見過不少大風大浪，當中包含光怪陸離、難以說明的狀況，資深媒體人楊中化曾在大園空難期間駐守現場報導，親眼目睹同業女記者疑似中邪，眼神呆滯，後來才知道對方無意間踩到空難現場的屍塊，受到嚴重的驚嚇導致失魂落魄。

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

楊中化在《命運好好玩》中透露，當年大園空難時，晚上一接到通知立刻前往現場，連續採訪了一個星期，那段期間身上的衣服、鞋子到最後都得丟掉，因為沾附了很多屍塊，在他的印象中，當時曾遇到友台的女記者，起初都一起採訪，但從某一天起，他注意到對方狀態不對，整個人眼神呆滯，像是殭屍片裡的樣子。

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▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

後來才聽說女記者好像被卡到，家人帶著她收驚、找師父解決，才慢慢地恢復狀態，不過恢復之後，女記者完全忘了跑空難現場那一周所經歷的事情，資深媒體人羅友志也補充，這位女記者之所以出現異於常態的舉動，是因為跑完現場回辦公室時，主管發現她鞋子沾上東西，她抬腳一看發現是屍塊，當場尖叫崩潰。

而羅友志也分享自己的親身經歷，在八八風災時他在現場做連線報導，明明以前都是一次OK，當天卻頻頻凸槌，過程中像是有人不斷打斷他的思緒，即便是先把說詞寫在採訪板上，也會眼前突然變霧看不清，甚至連攝影機都突然沒電，前前後後試了12次，一點都不像一個老記者會出現的狀況。

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼大園空難，一名女記者疑似卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

後來攝影記者直覺不對勁，告訴羅友志：「因為你嘴太壞！」原來當天現場挖到一位媽媽帶著孩子，他當下立刻反應：「快點快點，獨家！很棒很棒，畫面很棒！」就是這種見獵心喜的態度疑似引起罹難者不滿，他越是急著要做這個畫面，對方越是不給。

最後在攝影記者的帶領下，羅友志點了3根菸，將隨身帶的饅頭放在地上，他跪著，而攝影在旁邊念念有詞：「我們是來工作的...，我們家這個文字記者隨便亂說話，我們希望把事情報導出去，讓你們可以被人家發現，好不好，讓我們過。」說也神奇，道歉之後重新再錄，果然一次通過。

●來賓個人言論，僅供參考。

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命運好好玩, 楊中化, 羅友志

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