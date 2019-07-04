快訊／賭王兒何猷君娶回奚夢瑤！　9萬9999朵玫瑰+10克拉鑽戒追愛

記者李玟儀／綜合報導

澳門賭王的兒子何猷君在5月時求婚成功，對象是超模女友奚夢瑤，4日小倆口雙雙公開結婚證照片，宣布結婚喜訊。

▲奚夢瑤、何猷君結婚。（圖／翻攝自奚夢瑤微博）

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奚夢瑤率先po照，「右邊這個人真有眼光。」隨後何猷君也分享同樣的照片，寫著：「左邊這個人才有眼光。」呼應妻子。結婚照片中，除了一本正經的合照外，也有合體比心的俏皮姿勢，以及她從背後環抱老公的甜蜜照片。

何猷君在5月13日晚間，包下上海尚嘉中心的其中3層樓，打造成一座粉紅色城堡，奚夢瑤好友陳學冬、謝娜也受邀見證兩人幸福時刻，現場聚集了不少民眾，因此求婚畫面也在網路上引起瘋傳，有眼尖網友發現，身穿粉色長裙的奚夢瑤，肚子似乎微微隆起，隨後「奚夢瑤肚子」還登上了微博熱搜排行榜，掀起不少熱議，大家都在猜測她是否真的懷孕了。

▲奚夢瑤、何猷君結婚。（圖／翻攝自奚夢瑤微博）

針對懷孕傳聞，奚夢瑤及何猷君並未給出任何回應。不過，根據港媒《東網on.cc》報導，當天也在現場的賭王四姨太、何猷君的媽媽梁安琪在被問及此事時，先稱看到奚夢瑤在求婚派對上跳舞跳得非常開心，似乎不太像是有孕在身，不過話鋒一轉她補充：「不過也很難講，你知道我兒子做什麼都很神秘，經常給我驚喜，剛才都把我弄哭了。」至於小倆口的婚宴會在什麼時候，梁安琪代為回應，最快會在明年舉辦。