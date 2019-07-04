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《陳情令》古裝雙男神！肖戰、王一博「高顏值反差萌」秒吸CP粉

記者李玟儀／綜合報導

陸劇《陳情令》在6月底開播，劇本改編自墨香銅臭的小說《魔道祖師》，由肖戰、王一博主演，開播後，從服裝、演技、劇情到顏值，2位男主角成功吸引無數網友討論。

▲▼王一博、肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

▲魏無羨、藍忘機性格反差。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

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《陳情令》以5大家族為背景，故事講述雲夢江氏故人之子魏無羨，和姑蘇藍氏的藍忘機相遇，魏無羨性格活潑，一張嘴總是說不停，藍忘機個性正好反差，話少、高冷，常常一整集的台詞都不見得超過10句，兩人攜手破獲陰謀、斬妖除魔。

▲▼王一博、肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

▲▼肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

▲▼王一博、肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

故事脈絡雖然和大部分的仙俠劇大同小異，但本劇最大的看點在於2位男主角的顏值，肖戰和王一博分屬「X玖少年團」及「UNIQ」，肖戰除了是團體裡的主唱外，也跨領域當起演員，首部網路劇《超星星學園》就成功吸粉，之後參演《斗破蒼穹》、《哦！我的皇帝陛下》更是掀起一波討論。

▲▼王一博、肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

▲▼王一博《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

▲▼王一博、肖戰《陳情令》。（圖／翻攝自微博／陳情令官微）

王一博對於台灣觀眾來說應該更加熟悉，在中韓團體UNIQ中主領舞，舞技高超的他曾在《創造101》擔任舞蹈導師，當時比起女練習生中，網友更想pick他，除了在歌手身分上表現亮眼，他曾和陳喬恩合作《人間至味是清歡》，第一次演電視劇演技自然，收穫不少好評，前段時間主演的電競偶像劇《陪你到世界之巔》也登上收視冠軍，未來表現可期。

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陳情令, 王一博, 肖戰, 魔道祖師

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