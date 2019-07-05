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冏星人認9歲「被父親友虐待、性侵」　伴侶摸哥崩潰自殘1年！

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber「冏星人」過去曾分享過童年時的傷痛，在9歲那年被爸爸送到香港，暫住父親朋友家卻遭虐待和性侵，她的伴侶摸摸時隔一段時間針對這件事發文，坦言：「止不住的無能為力感讓我憎恨所有的性侵犯，甚至整個社會。」

▲▼冏星人、摸哥。（圖／翻攝自摸哥臉書）

▲摸哥因囧星人的遭遇陷入重度憂鬱，幾乎天天以淚洗面。（圖／翻攝自囧星人臉書）

摸哥在5日發文，以「也許我就這麼離開了」為標題，文內提到在冏星人坦白童年的遭遇後，她的情緒連帶受到影響，「當下我非常的氣憤和難過，不捨的情緒鋪天蓋地而來，將我整個席捲至無盡的負面情緒裡，再也脫不了身。」

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明知道時光無法倒流，自己救不了當年的冏星人，但摸哥還是氣自己，並陷入無止盡的自責中，每一天歇斯底里的生活，醒來除了哭泣還是哭泣，失去了樂觀的正能量，滿腦子想著要對加害人報復，但加害人早已去世，這股怒火她轉嫁到自己身上，轉為傷害自己，失控行為持續近1年。

▲▼冏星人、摸哥。（圖／翻攝自摸哥臉書）

▲摸哥憂鬱自殘。（圖／翻攝自摸哥臉書）

在這段黑暗期裡，摸哥持續就醫尋求協助，直到4月身體的傷逐漸轉好，但心中依舊有心結未解開，「這件事仍舊成為我和太太之間碰不得的話題。」她不知道心結多久能解開，也不知道目前的狀態如何繼續帶給別人快樂，但她選擇給關心的朋友們一點對於近況的交代，會持續服藥和心理諮商盡早恢復。

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