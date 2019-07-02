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《愛玩客》惟毅「接送Albee」爆曖昧情！　被揭「告白乙霏」私訊：擦槍走火

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，身邊不乏追求者，感情世界成為外界關注焦點，她近日被好友黃豪平爆料和惟毅（《愛玩客》前主持人）有不單純行為，黃更直指：「如果身旁沒有朋友在旁邊的話，（他們）很容易會擦槍走火！」

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自Facebook／惟毅）

▲▼Albee和惟毅被黃豪平爆料互動不單純。（圖／翻攝自Instagram／albeefin、Facebook／惟毅）

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黃豪平透露其中一個可疑的點是「一個住東湖一個住新店，卻能每日接送情！」他和Albee、惟毅等朋友都有加入同一個群組，不時相約吃飯，惟毅卻常會先去接Albee再會合，「這超不順路的！而且我住新莊，如果說那個邏輯的話，我也可以一起被你載吧，可是你從來沒有載過我耶…小小的見色忘友啦。」

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼惟毅解釋接送Albee的原因。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

對此，Albee表示沒有每天被接送，「太誇張了！我們也沒那麼常約啊！比較常約的時候是世大運。」惟毅則解釋因為是女生的關係，「我去接她（Albee）過來Ok，我們在新莊體育館看比賽，他（黃豪平）住新莊耶，你走去不就好了！？」

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼愛玩客惟毅「接送Albee」爆曖昧情！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲惟毅被控在群組趁亂向Albee告白。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

黃豪平透露另一個不單純的舉動是「惟毅訊息裡趁亂告白乙霏！」他透露群組裡的人都會互道早安，但Albee都上傳錄音檔。錄影現場直接公開音檔，「嗯～早安～今天工作加油喔～」，Albee的聲音超酥麻，惟毅聽了則回說：「一大早聽都不想上班了。」群組對話讓黃豪平不禁懷疑：「準備要更進一步了嗎？」但2個當事人都表示從來沒想過要交往。

▲約從04：38分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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關鍵字

愛玩客, 惟毅, Albee, 范乙霏, 黃豪平

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