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遭嗆「MV靠比莉姐黑卡刷來的」　周湯豪親回酸民連3嗆：問你女友我是誰！

記者張筱涵／綜合報導

藝人周湯豪日前推出新歌《i GO》，MV中的場景被知名粉絲專頁組成哏圖說「周湯豪到底是多有錢，不然怎能跟蝙蝠俠借地下室拍MV」，網友笑得開心外也引來酸民表示「周湯豪是誰」、「媽媽黑卡一刷，要什麼沒有」，周湯豪親自回嗆讓大家紛紛來朝聖。

▲周湯豪推出新歌《i GO》。（圖／翻攝自FACEBOOK／周湯豪）

▲周湯豪推出新歌《i GO》。（圖／翻攝自FACEBOOK／周湯豪）

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「台灣迷因 taiwan meme」常配合時事做出搞笑哏圖或反映一些社會現象的發文，日前在周湯豪推出新歌時，他們又做了一張《i GO》MV截圖和蝙蝠俠電影場景對比表示：「周湯豪到底是多有錢，不然怎能跟蝙蝠俠借地下室拍MV。」周湯豪也跟著配合回覆：「不是我跟他借，是他車放不下放我這～」

▲周湯豪槓上酸民。（圖／翻攝自FACEBOOK／台灣迷因taiwan meme）

▲周湯豪MV被做哏圖。（圖／翻攝自FACEBOOK／台灣迷因taiwan meme）

不過網友聚集地肯定也有酸民出現，就有幾個人接連留下「很明顯的業配，因為我不知道這首歌」、「媽媽黑卡一刷，要什麼沒有」、「周湯豪是誰」等發言。周湯豪見狀也沒有客氣，一連3回嗆，「我看你不知道的東西應該很多」、「抱歉，我媽黑卡，卡費我在繳，你呢」、「問你女朋友（我是誰）」，引起眾人朝聖。

▲周湯豪槓上酸民。（圖／翻攝自FACEBOOK／台灣迷因taiwan meme）

▲周湯豪槓上酸民。（圖／翻攝自FACEBOOK／台灣迷因taiwan meme）

▲周湯豪槓上酸民。（圖／翻攝自FACEBOOK／台灣迷因taiwan meme）

▼周湯豪 NICKTHEREAL《i GO》Official Music Video。（影片／取自周湯豪 NICKTHEREAL YouTube，如遭刪除請見諒）

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