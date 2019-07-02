陳子玄嗆陳建隆騙很大　翻出交往恩愛照「眼眶濕」：怎麼就這樣變了

記者李湘文／綜合報導

藝人陳子玄在2015年跟陳建隆結婚，育有2歲的兒子「棉花糖」恩恩，以恩愛的家庭生活令人羨慕。不過，她2日突然在臉書PO出交往時期的照片，對陳建隆喊話：「你怎麼可以就這樣變了？」看似憂傷的發言讓人嚇一跳，沒想到最後揭曉原因，竟是讓人爆笑的反轉！

▲陳子玄PO出交往時期照片。（圖／翻攝自臉書／陳子玄）

照片中，陳子玄緊抱著陳建隆的肩膀，在陽光下開心露出燦爛笑容，看起來幸福又無憂無慮。然而，她在臉書PO出這張照片的同時，卻寫下：「無意間，翻到我們剛交往三個月的這張照片……想想我們的初衷，覺得眼眶濕濕的……親愛的，你怎麼可以就這樣變了？」

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▲陳子玄問陳建隆「怎麼就這樣變了」。（圖／翻攝自臉書／陳子玄）

發文看似責怪，然而陳子玄隨後話鋒一轉，下一句竟是吐槽陳建隆「一眨眼變得這麼胖」，最後還補刀嗆「婚前婚後騙很大」。不少粉絲這才鬆了一口氣，藝人好友李亮瑾幽默回覆「因為愛」，錢多安則是吐槽「初衷哪會是2人要保持身材」，笑翻大家。

▲陳子玄開玩笑嗆陳建隆胖。（圖／翻攝自臉書／陳子玄）

不過，看到陳子玄這篇PO文，陳建隆也不甘示弱，直接曬出自己擠雙下巴的照片，搞笑回覆：「又在逼我亮這張……我減肥妳就煩惱了！傻傻的妳！」大方自黑的行為讓粉絲爆笑，也害陳子玄忍不住跳出大呼：「你不要再拿這張出來搏版面了！詐騙集團！」夫妻互動爆笑，卻也顯現好感情。

▲陳建隆PO出自己雙下巴照。（圖／翻攝自臉書／陳子玄）