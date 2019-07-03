羅志祥「看監視器抓包」他偷吃　半夜1點緊急傳私訊！

記者關韶文／台北報導

C.T.O舉辦《START IT》發片記者會，老闆羅志祥不僅親自到場站台，更宣布了將為他們舉辦「售票演唱會」的好消息，讓C.T.O感動落淚。受訪時，老闆羅志祥談到成團的辛苦點滴，忍不住說個沒完，連有團員半夜偷吃宵夜都無法逃離他掌心，「希望他們每一個人有獨特魅力，讓剛加入的粉絲更了解他們過去，成長值得紀念，讓人生道路都是一次機會，第一次的感覺都是把最好的表現出來！」

▲羅志祥親自培訓C.T.O 。（圖／翻攝微博）

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C.T.O在台上得知兩個月後將舉辦「售票演唱會」，表情又驚又喜，場地選在台地體育館，預計容納將近3000人，被問到有沒有票房壓力，C.T.O尷尬笑說，「才剛剛知道要賣票，現在還沒想這麼多。」羅志祥也分享平時嚴格管教團圓的心情。

▲▼羅志祥宣布將為C.T.O舉辦巡演。（圖／環球提供）

羅志祥貼心替六位成員安排「各自solo橋段」，希望不論是團體還是個人都能發光，「我們很感謝主辦單位自己來邀請，他們講了一句話C.T.O會紅，我們聽到這個消息，也很怕他虧錢，給我們這個機會，我們就來做這件事情，但我也有把醜話說前面，如果賣不好，不要怪我們。」

羅志祥對C.T.O團員相當嚴格，甚至還會透過公司監視器監控宿舍，有次振緯半夜要出去偷吃宵夜，直接被羅志祥抓包，立刻私訊，「半夜1點多，誰出門？怎麼不約我呢？我也沒事哦！」嚇得振緯哭笑不得。C.T.O售票演唱會將於8月31日登場。