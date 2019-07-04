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吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

記者許皓婷／綜合報導

館長（陳之漢）先前在直播中點名天王吳宗憲是假愛台，痛批對方賺台灣人的錢，再去大陸賺大陸人的錢，對此吳宗憲3日開直播正面反擊，嗆館長不要吹噓做公益，更質問對方：「拿公益來比，921你捐多少？」對此，館長4日也正面給出回應，雙方再度隔空交火。

▲吳宗憲、館長槓上。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲、館長）

▲館長、吳宗憲槓上，隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

對於被館長嗆是假愛台，吳宗憲表示自己在演藝圈30幾年，沒有黨派色彩，認為藝人職責是為大家服務、娛樂大眾，如果可以誰願意離鄉背井？「你做你的生意，你搞你的嘛，不要批評到我們身上，你批評誰都可以，你批評我你就踢到鐵板。」

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吳宗憲更在直播中要館長別在吹噓做公益，「拿公益來比呀，921你捐多少？」講完還氣到拍桌，笑稱自己很少生氣，「第一個出來做募款、捐款的也是我們，我們常態性都有在捐款。」

而館長4日則在Facebook發文：「吳宗憲問921你捐多少，921喔一天我只睡四小時，整天挖屍體用生命去挖。」對於被吳宗憲質疑捐錢，他也反擊，「我知道捐錢的重要所以我常捐錢，但你要用921問我捐多少？我只能跟你講現場用生命救難的人，絕對不會比捐錢的人付出少。」

▲吳宗憲、館長槓上。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲、館長）

▲館長Facebook發文。（圖／翻攝自Facebook／館長）

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