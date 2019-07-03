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蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，同時也是一名單親媽媽，離婚後獨自扶養寶貝女兒，身材姣好、個性率真的她，在網路上擁有超高人氣。沒想到，她1日推出最新影片，標題一開頭竟直接寫著「蕾菈要嫁了！」讓不少網友乍看之下，還以為女神真的有好消息了。

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／ 我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈影片標題第一句直接寫「蕾菈要嫁了！」（圖／翻攝自YouTube／ 我是蕾菈I`m Lyla）

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原來，這其實只是蕾菈的惡搞計畫，她事前在交友軟體上，找了一位聊得來的網友，「假藉約會之名，行拍婚紗之實。」當天，她還刻意約對方在健身房見面，穿著低胸婚紗登場瞬間，果真給了男方一個驚喜。至於該名男網友的身分，其實是擁有185公分高挑身材的男模莊家誠。

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈直接穿婚紗見網友。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈透露，在聊天過程中，發現雙方觀念其實很像，雖然一開始有些尷尬，但到後來越聊越投緣，也發現彼此有許多共通點，工作方面也都是跟模特兒有關，也有許多共同好友。個性直率的她，開玩笑問男方，「所以我是你的菜？」沒想到莊家誠竟反過來撩她，「妳是萬中選一。」互動充滿粉紅泡泡。

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈坦言和莊家誠越聊越投緣。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

拍婚紗過程中，雙方互動十分甜蜜，期間，蕾菈主動要莊家誠把她從地上抱起，男方果真聽話從背後抱住，讓她忍不住害羞喊，「蕾菈自肥！」

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈、莊家誠互動超甜。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

拍攝空擋被問到是否想結婚了？蕾菈坦言，「有點想。」接著轉頭問莊家誠，「你喜歡小孩嗎？如果不是你的小孩呢？我的小孩，我生的。」男方回說，「但是他也是你的一部分啊，我喜歡是喜歡你的全部每個部分啊。」超暖回答讓蕾菈激動不已，卻也忍不住笑虧「有點肉麻」。

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲莊家誠認為小孩也是蕾菈的一部分。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

拍完後，莊家誠被問及感想時坦言，起初感到很驚喜，隨後更曖昧表示，「可以跟自己喜歡的人拍婚紗，其實跟工作上不太一樣。」蕾菈則是笑說，拍婚紗的整個過程，她都很害羞，她也坦承：「我的脾氣是蠻兇的，我如果結婚我是要丟一台冷氣出去的脾氣喔。」

影片最後，蕾菈曬出一系列婚紗照成果，畫面散發出甜蜜氛圍，影片說明中也寫道：「超害羞的啦～哪有人第一次見面就拍婚紗照的～。」此外，由於雙方互動實在太甜，引來不少網友敲碗喊，「你們兩個真的可以欸」、「有要繼續發展嗎」、「男的帥女的美」、「只有我覺得他們很配嗎？」意外掀起一陣熱議。

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

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蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩

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