陳妍希結婚3年爆冷戰！　陳曉「把兒子送回老家」知情人士曝：雙方都在嘔氣

記者潘慧中／綜合報導

陳妍希5日即將迎來結婚3周年紀念日，卻在近日被踢爆夫妻不合，陳曉甚至氣到把兒子「小星星」送回爸媽家，引起微博網友一陣譁然，對此，老公幕後的工作人員也出面回應了！

▲陳曉和陳妍希被爆冷戰。（圖／翻攝自微博）



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據《騰訊娛樂》報導，知情人士爆料陳曉最近和陳妍希鬧不合，他氣到直接把兒子送回老家讓父母親照顧，女方則是一直忙於工作，很久沒見過兒子，也沒時間去公婆家探望兒子，3年婚姻疑似出現危機。

▲▼陳曉被爆氣到把兒子送回老家。（圖／翻攝自微博／騰訊娛樂、陳妍希）



對此，《騰訊新聞》向陳曉的工作人員求證，對方先是嘆了一口氣，接著無奈地說：「唉，經常被寫一些子虛烏有的事情，我們回應了，事情就會一波接一波！你說做個公眾人物有多難，正常好好過個日子都不踏實。」

▲▼陳妍希和陳曉即將迎來結婚3周年紀念日。（圖／柴視覺提供）



現年36歲的陳妍希和陳曉是差4歲的姐弟戀，2014年合作《神鵰俠侶》後擦出愛火，當時在巴黎被男方求婚，2016年7月5日宣布領證結婚，同時公布懷孕喜訊，婚禮在北京雁棲湖舉行，老公揭婚紗獻上宣誓之吻的畫面，轟動娛樂圈，事隔2年赴馬爾地夫拍第2次婚紗照，浪漫地在遊艇、沙灘等地取景，夫妻對視的恩愛畫面羨煞一票網友。