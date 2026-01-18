孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星孫怡在2022年宣布和結婚五年的董子健離婚，對外稱是和平分手，但婚變傳言眾說紛紜。沒想到，孫怡18日竟和董子健在社群公開互動，掀起網友熱烈關注，話題也迅速衝上熱搜。

▲孫怡和董子健在2022年離婚。（圖／翻攝自雜誌《嘉人》微博）

孫怡18日轉發董子健的電影宣傳片，模仿對方的配文內容寫道：「介紹一下，這是我的朋友董子健導演的電影，歡迎大家去看呀～」半小時後，董子健也在評論區回覆：「謝謝你，我的朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫怡、董子健在社群互動。（圖／翻攝自微博／孫怡微博）

由於這是他們兩人自2022年離婚後的首次公開互動，因此掀起大票網友討論，眾人紛紛表示「我不可置信地讀了三遍這條微博」、「這是最近看電影市場票房賣得不好，所以商量著來的嗎」、「姐，體面人啊」。

孫怡曾因演出《羋月傳》中贏稷的王后羋瑤受到關注，而董子健則是演出電影《六弄咖啡館》被台灣影迷熟知。兩人在東京電影節一見鍾情，公開認愛不到一年就宣布結婚，超神速的進展令網友驚訝不已，只是沒想到婚姻才五年就告終。

▲孫怡和董子健曾是羨煞旁人的神仙眷侶。（圖／翻攝自微博／孫怡微博、董冬咚d）