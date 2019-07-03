瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）結婚2年多，育有一子「小海綿」，近來似乎因為各自工作忙碌，鮮少一起公開現身，導致頻頻被傳婚變，2日甚至盛傳2人將官宣離婚，再度掀起外界熱議。對此，他隔天透過工作人員出聲警告了！

▲黃曉明、Angelababy結婚2年多。（圖／翻攝Angelababy、黃曉明微博）



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2日晚間陸網上瘋傳一段對話，爆料黃曉明和Angelababy離婚，截圖中對話直指：「可能今天（指2日）官宣。」對此，女方工作人員當晚就火速出面，表示消息不屬實「太假了！」另外，據陸媒《新浪娛樂》報導，黃曉明經過一夜沉默後，也透過工作人員出聲，駁斥離婚傳聞，表示消息完全不是真的，並對外發出警告：「如果再有下次就準備發律師函了。」

▲2張離婚情報截圖熱傳，Angelababy的工作人員否認「太假了！」（圖／翻攝自陸網）

事實上，黃曉明和Angelababy交往4年，並在2015年5月27日（527=我愛妻）領證結婚，同年10月舉行婚宴時，曾誓言到7、80歲還會把愛妻當作公主，「妳老問我，要是把妳寵壞了怎麼辦？那就讓我把妳寵壞吧。這樣別人就搶不走妳了。」婚後，小倆口也時常出雙入對，直到他2018年捲入股票炒作案後，才開始頻頻傳出婚變傳聞。

過去Angelababy拍戲時，黃曉明總帶著孩子來探班，甜蜜身影時常成為話題。不過兩人日前又陷入婚變傳言，原因是網友發現，日前夫妻倆合體出席郵輪活動時，老公貼心幫忙提長裙，活動結束後她則是單獨在工作人員陪同下離開，各走各路再度引發外界好奇。

▲黃曉明貼心幫Baby提長裙。（圖／CFP）



沒想到，如今婚變傳聞再起，雙方除了一前一後闢謠，黃曉明3日發文宣傳新片《烈火英雄》時，看見有網友留言喊，「喜歡你 and baby！」他親自回覆對方，「謝謝，我也喜歡baby。」罕見隔空放閃的舉動，也形同再一次打破婚變傳聞。

▲黃曉明親自回覆網友。（圖／翻攝黃曉明微博）