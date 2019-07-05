ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼

記者劉宜庭／綜合報導

女星方志友外型甜美，和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，家庭生活幸福美滿。儘管行程滿檔，她仍不時會透過社群網站發文，分享生活點滴，近來瘦身成功，曬出在海邊穿比基尼的全身美照，展現火辣身材，令人驚嘆一點都看不出來已經是2個孩子的媽！

▲方志友與楊銘威婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自方志友Instagram）

▲方志友與楊銘威婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自方志友Instagram）

請繼續往下閱讀...

方志友4日透過Instagram發文嗨喊：「夏天就是要曬海邊照呀！」照片中，她站在沙灘上，穿著粉紅色比基尼，對著鏡頭開心比出YA手勢，不僅曬出S型火辣身材，展現一雙修長美腿、纖細蠻腰，傲人胸圍更是令眾人驚艷不已，性感指數直破表。

▲方志友海邊解放比基尼。（圖／翻攝自方志友Instagram）

▲方志友海邊解放比基尼。（圖／翻攝自方志友Instagram）

值得一提的是，儘管方志友已經是2個孩子的媽，但肚皮依舊呈現光滑模樣，幾乎看不出來有任何一條妊娠紋。而她將該張比基尼辣照PO網後，隨即引來大票網友留言狂讚，「超美的辣媽」、「這要逼死誰」、「身材超級好」，就連女星豆花妹（蔡黃汝）也忍不住驚呼，「哇噻身材太好了。」程予希也出聲大讚，「太強大～～～。」

事實上，方志友懷第一胎完全沒忌口，孕期胖了20 KG，產後體脂最高有到過37，第二胎比較控制飲食，但依舊辛苦減重。她坦言，生了小孩之後，新陳代謝真的變得很慢，身形更是回不去，尤其是拍戲定裝很尷尬，尺寸都比別的女藝人大，有點自卑，但又覺得自己生小孩本來就沒那麼快，就又放任自己很安逸了，她說：「現在才發現殊不知當時身旁的人都不知道該拿我怎麼辦。」

後來，方志友嘗試了各種方法，搭配飲食及運動，最後順利鏟去7公斤肥肉，日前也曬出一系列美照，大方展現瘦身成果：「每個夏天，我都曾對自己期許能變瘦一點露個小蠻腰，今年終於實現啦！」

▲方志友成功瘦了7公斤。（圖／翻攝自方志友Instagram）

▲方志友成功瘦了7公斤。（圖／翻攝自方志友Instagram）

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

推薦閱讀

野生「千年一遇美少女」搭電車！　旁邊坐20歲正妹女星：在台灣拍過戲

野生「千年一遇美少女」搭電車！　旁邊坐20歲正妹女星：在台灣拍過戲

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

台演出突取消…樂團貝斯手斷魂9死凶宅「租出去了」！　月租價位曝光

台演出突取消…樂團貝斯手斷魂9死凶宅「租出去了」！　月租價位曝光

陳意涵「1年前怪夢」實現了！　2細節神準預言…網友全看傻

陳意涵「1年前怪夢」實現了！　2細節神準預言…網友全看傻

一聽見5566…王少偉臉僵尷尬了！　狂冒「跳針式回答」神迴避

一聽見5566…王少偉臉僵尷尬了！　狂冒「跳針式回答」神迴避

快訊／《大學生》曾玄玄生了！　進產房「20分鐘就擠出女兒」

快訊／《大學生》曾玄玄生了！　進產房「20分鐘就擠出女兒」

Baby抱小海綿家庭聚會「獨缺黃曉明」　瘋傳離婚…娘家人開車接送

Baby抱小海綿家庭聚會「獨缺黃曉明」　瘋傳離婚…娘家人開車接送

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

南拳媽媽成員消失7年…蛻變「肌肉猛男」！　健美比賽奪亞軍

南拳媽媽成員消失7年…蛻變「肌肉猛男」！　健美比賽奪亞軍

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

方志友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 前4MINUTE成員曝女練習生秘辛！　「全身脫光站上體重計」
  2. 方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼
  3. 《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆
  4. 2年沒拍戲！　隋棠預告8月幹大事「決定給自己挑戰」
  5. 女學生深夜聽聲音回頭竟引鬼上身！10m跳水台墜下撞擊慘死
  6. 鄭爽爆10月辦婚禮！　峇里島嫁張恒…伴娘是「仙俠劇女神」
  7. 25歲警遭刺當下「眾人逃竄」　王小棣心痛…提議「團體練習」網讚翻
  8. 吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎
  9. 何超蓮為男友打破28年慣例…獻出人生第一次！　意外洩竇驍「特殊喜好」
  10. 程瀟真實體重曝光　王一博「公主抱失敗」累吐：挺重的！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366