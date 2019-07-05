方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼

記者劉宜庭／綜合報導

女星方志友外型甜美，和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，家庭生活幸福美滿。儘管行程滿檔，她仍不時會透過社群網站發文，分享生活點滴，近來瘦身成功，曬出在海邊穿比基尼的全身美照，展現火辣身材，令人驚嘆一點都看不出來已經是2個孩子的媽！

▲方志友與楊銘威婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自方志友Instagram）



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方志友4日透過Instagram發文嗨喊：「夏天就是要曬海邊照呀！」照片中，她站在沙灘上，穿著粉紅色比基尼，對著鏡頭開心比出YA手勢，不僅曬出S型火辣身材，展現一雙修長美腿、纖細蠻腰，傲人胸圍更是令眾人驚艷不已，性感指數直破表。

▲方志友海邊解放比基尼。（圖／翻攝自方志友Instagram）



值得一提的是，儘管方志友已經是2個孩子的媽，但肚皮依舊呈現光滑模樣，幾乎看不出來有任何一條妊娠紋。而她將該張比基尼辣照PO網後，隨即引來大票網友留言狂讚，「超美的辣媽」、「這要逼死誰」、「身材超級好」，就連女星豆花妹（蔡黃汝）也忍不住驚呼，「哇噻身材太好了。」程予希也出聲大讚，「太強大～～～。」

事實上，方志友懷第一胎完全沒忌口，孕期胖了20 KG，產後體脂最高有到過37，第二胎比較控制飲食，但依舊辛苦減重。她坦言，生了小孩之後，新陳代謝真的變得很慢，身形更是回不去，尤其是拍戲定裝很尷尬，尺寸都比別的女藝人大，有點自卑，但又覺得自己生小孩本來就沒那麼快，就又放任自己很安逸了，她說：「現在才發現殊不知當時身旁的人都不知道該拿我怎麼辦。」

後來，方志友嘗試了各種方法，搭配飲食及運動，最後順利鏟去7公斤肥肉，日前也曬出一系列美照，大方展現瘦身成果：「每個夏天，我都曾對自己期許能變瘦一點露個小蠻腰，今年終於實現啦！」

▲方志友成功瘦了7公斤。（圖／翻攝自方志友Instagram）