梁云菲上衣半開「東西半球掉出」　慶生甜吻金剛：恩愛就是要曬啊！

記者陳芊秀／綜合報導

「國光女神」梁云菲（Nana）將於8日迎接29歲生日，近日提前和男友金剛（李信樵）慶祝，3日曬出共餐甜照，意外辣翻網友！她開心分享照片，傲人上圍正面入鏡，令粉絲大噴鼻血回應「這奶真大！」

▲梁云菲、金剛4月認愛。（圖／翻攝自臉書／梁云菲）

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梁云菲4月認愛金剛，感情發展迅速，小倆口相約提前吃生日大餐，感言難掩甜蜜，「最簡單的幸福，就是生日時有另一半在你旁邊逗著你。謝謝你對我的好，那我就不客氣囉，啊你要永遠這麼疼我哦，我們打過勾勾了。」慶生照中，她身穿白色上衣，內搭黑色低胸小可愛，深V挺出東西半球，加上正面入鏡更吸睛。

▲梁云菲提前慶生，辣曬東西半球。（圖／翻攝自臉書／梁云菲）

此外，男友金剛特別準備藍色系花束，卡片寫著「我的女人Na，妳永遠的男人樵」。梁云菲在高樓層陽台拍牽手照，巨乳曲線完全擋不住，最後貼在男友胸膛，更送上香吻，一連串甜照閃瞎網友，更留言「恩愛就是要曬啊！」

▲梁云菲牽手金剛，傲人上圍曲線仍是亮點。（圖／翻攝自臉書／梁云菲）

▲梁云菲甜吻金剛：「恩愛就是要曬啊！」（圖／翻攝自臉書／梁云菲）



粉絲輪番湧入生日祝福，見女神辣照更忍不住回應「這奶真大」、「要幸福」、「娜王生日快樂」，美胸意外成為慶生焦點。