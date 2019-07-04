女武神、灰姑娘是「社會邊緣人」！拿「美國怪象」質問川普

記者林映妤／台北報導

《MIB星際戰警：跨國行動》、《雷神索爾3：諸神黃昏》泰莎湯普森（Tessa Thompson），與《靠譜歌王》、《仙履奇緣》莉莉詹姆斯（Lily James）共同演出因健保問題，得鋌而走險，走私偷渡跨國的苦情姐妹花！

▲▼《橫越生死線》泰莎湯普森、莉莉詹姆斯飾演苦情姊妹花。（圖／亮點國際提供）



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健保議題在台灣始終方興未艾，但身為世界強國的美國，採市場決定的私人保險制度，造成要人命的高額保費與自付額，讓社會問題層出不窮。在美國若無健保，自然生產的自費額，可從新台幣25萬起跳，剖腹生產更可高達40萬元！而長年爭議的人工流產議題，在美國部分州仍屬非法，加劇女性生活上的掙扎。



美國日舞影展新銳導演獎得主妮亞達科斯達，就以此社會怪象編導首部得獎作品《橫越生死線》。2位女星都表示，這是目前美國當今社會最嚴重的問題之一，尤其明年又要總統大選了，片中所提出對美國社會批判與反諷種種議題，都屬於當今政壇的燙手山芋。她們要用電影質問川普總統，到底有無改善對策！

▲▼莉莉詹姆斯、泰莎湯普森願意放棄高片酬接演《橫越生死線》。（圖／亮點國際提供）





除此之外，她們也都願意放棄商業鉅片高額片酬，與光鮮亮麗的時尚形象，轉型演出社會邊緣人，期盼能透過這部撼動人心的寫實戲劇電影，打動自家粉絲，讓更多人能關注重要的當代社會議題。《橫越生死線》7月19日上映。

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