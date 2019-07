強尼戴普公開「前妻帶男人回家」畫面　小王爆是金球獎影帝！

記者傅家妤/綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)雖已經離婚,但他先前反告女方,兩人頻頻隔空對罵,鬧出不少風波,近來他的代表律師交了一段影片給法庭,並指控女方帶男人回家幽會,該影片是安柏赫德帶著男星詹姆斯法蘭柯(James Franco)回家的電梯CCTV畫面。

▲強尼戴普公開前妻安柏赫德帶男星詹姆斯法蘭柯回家的畫面。(圖/達志影像)



近來有外媒《The Blast》曝光該段CCTV影片,畫面中的日期為2016年5月21日,當時安柏赫德從家中搭乘電梯下樓,約一分鐘後,戴著黑色鴨舌帽的詹姆斯法蘭柯也一起走進電梯,兩人全程似乎都刻意背對著鏡頭,而且一度靠得非常近。

▲詹姆斯法蘭柯被牽扯進強尼戴普的離婚官司。(圖/路透社)



強尼戴普的代表律師在文件中指出,該段影片拍攝的時間,就是在安柏赫德聲稱被家暴的隔天,因此他們有意提出申請,希望詹姆斯法蘭柯出庭作證,說明是否有在安柏赫德的臉上看到被家暴的傷痕。

EXCLUSIVE: Surveillance video obtained by The Blast shows James Franco with Amber Heard the day after her alleged fight with Johnny Depp. https://t.co/4T2pltCt2X