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強尼戴普公開「前妻帶男人回家」畫面　小王爆是金球獎影帝！

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）雖已經離婚，但他先前反告女方，兩人頻頻隔空對罵，鬧出不少風波，近來他的代表律師交了一段影片給法庭，並指控女方帶男人回家幽會，該影片是安柏赫德帶著男星詹姆斯法蘭柯（James Franco）回家的電梯CCTV畫面。

▲強尼戴普、安柏赫德。（圖／達志影像、美聯社、翻攝自IG／安柏赫德）

▲強尼戴普公開前妻安柏赫德帶男星詹姆斯法蘭柯回家的畫面。（圖／達志影像）

近來有外媒《The Blast》曝光該段CCTV影片，畫面中的日期為2016年5月21日，當時安柏赫德從家中搭乘電梯下樓，約一分鐘後，戴著黑色鴨舌帽的詹姆斯法蘭柯也一起走進電梯，兩人全程似乎都刻意背對著鏡頭，而且一度靠得非常近。

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▲▼詹姆斯法蘭柯,James Franco。（圖／路透社）

▲詹姆斯法蘭柯被牽扯進強尼戴普的離婚官司。（圖／路透社）

強尼戴普的代表律師在文件中指出，該段影片拍攝的時間，就是在安柏赫德聲稱被家暴的隔天，因此他們有意提出申請，希望詹姆斯法蘭柯出庭作證，說明是否有在安柏赫德的臉上看到被家暴的傷痕。

▲安柏赫德帶男星詹姆斯法蘭柯回家CCTV畫面流出。（圖／取自推特／The Blast）

不過對於被前夫指控與詹姆斯法蘭柯有染一事，安柏赫德透過律師澄清，有一段時間她與對方曾住在同一棟大樓，兩人只是同一時間搭電梯，「這是個造假的故事，這只是強尼戴普與他的團隊另一個無聊的手段，就是要透過八卦媒體誤導大家，攻擊以及虐待他的前妻，用一段幾個星期前拍的影片編故事，這真的很可悲。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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強尼戴普, Johnny Depp, 安柏赫德, Amber Heard

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