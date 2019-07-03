快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

記者傅家妤／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經5個多月大，她2日在臉書上宣布訂婚，宣告即將與男友即將在2020年完婚。

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▲陳艾琳與男友完成文定儀式，宣布訂婚。（圖／翻攝自Instagram／陳艾琳）

陳艾琳在臉書上曬出多張與男友完成文定過程的畫面，宣布訂婚消息，畫面中只見男方為她戴上訂婚戒指，小倆口給家中長輩敬茶，所有人都笑得非常開心，而她的臉上也掛著幸福的笑容，她在發文中報喜：「我們完成文定，顏氏一家三口上。」並宣布了兩人將會在明年完婚。

▲陳艾琳與未婚夫在親友的見證下完成文定儀式。（圖／翻攝自Instagram／陳艾琳）

不少網友看了以後，也紛紛獻上祝福：「要永遠幸福喔」、「祝你們白頭偕老」，意外引起不少熱議。事實上，陳艾琳自宣布懷孕後，不時會在社群網站上分享懷孕趣事，先前也公開了腹中的寶寶是個女娃，而她在懷孕滿5個月後，也漸漸開始感受到女兒的各種反應，「我太久沒吃飯她動，吃到喜歡的東西也動，久站太久也動。」雖然仍有孕吐的現象，但她依舊非常享受與女兒相處的每個時刻，文字中也經常流露出初為人母的喜悅。

▲陳艾琳經常都會在社群網站上分享與未婚夫的相處點滴，以及一些懷孕趣事。（圖／翻攝自Instagram、facebook／陳艾琳）