奚夢瑤爆「彩排被求婚」遭批作秀　好友親睹全過程…還原真相

記者傅家妤／綜合報導

澳門賭王兒子何猷君先前在上海包下3層樓商場，高調向超模女友奚夢瑤求婚，當時他還在微博上表示這一切都是在瞞著女友的情況下進行籌備，不過後來卻被網友發現疑似事前有經過彩排，被質疑作秀。對此，當天同樣在場的陳學冬近日在受訪時，忍不住替好友喊冤，並還原真相。

▲奚夢瑤先前被何猷君求婚遭疑作秀。（圖／翻攝自微博／奚夢瑤、《愛的時差》）

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何猷君先前向奚夢瑤求婚前，就被網友提前爆料求婚計畫及地點，甚至連現場布置也已經提前曝光，而一心一意要給對方驚喜的他，當天還特別發文表示：「哎…昨晚籌備到早上5點，幸好一回去就把小明（奚夢瑤的暱稱）手機沒收了，不然一個多月準備的驚喜被你們全劇透。」不過後來奚夢瑤到了現場，卻被網友發現以兩個不同的造型，被眾人引領走向他，對比照也在微博上引起瘋傳，被網友質疑事前經過彩排，直批兩人作秀。

▲奚夢瑤先前被求婚時換了兩套不同的造型現身，被質疑事前經過彩排。（圖／翻攝自微博）

當天做為奚夢瑤好友身分出現在求婚現場的陳學冬，近來接受大陸媒體《新浪娛樂》談及此事，他替好友解釋，當時奚夢瑤的確知道何猷君近期內，會向自己求婚，但對於具體的時間、地點並不知情，「她那天到的時候，看到我們這麼多朋友在，她知道今天要求婚，但是她不知道怎麼求。」而當時也是何猷君來找他幫忙聯繫奚夢瑤身邊的好友，這一切都是在瞞著奚夢瑤的情況下進行的。

▲陳學冬受訪幫還原求婚全過程。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）



事實上，奚夢瑤過去在受訪時，也曾提及自己事前就已經得知會被求婚，而且是在很公開的場合，她當時有試著去找何猷君溝通，希望不要引起太多關注和熱議，不過後來對方的一番說法說服了她改變主意。

當時，何猷君這樣告訴奚夢瑤：「我希望等到我們60歲、70歲的時候，回想起來，那一刻的幸福感是我們一輩子的回憶，是最甜蜜的，不要因為當時介意別人的感受，而在人生中有一次遺憾。」奚夢瑤聽到這段話，當場就被打動了，馬上轉變態度「好的」，答應了這場高調的求婚。