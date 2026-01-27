張鈞甯操到「體脂剩13%」下床靠手搬腳！　柯汶利霸氣護愛：她整部片都美

記者蕭采薇／台北報導

張鈞甯與導演男友柯汶利再度強強聯手，合作賀歲新片《匿殺》。27日兩人與同片演員侯詠薰出席媒體聯訪，張鈞甯透露為了詮釋片中高強度的動作戲，經歷了長達兩個月的地獄特訓，體脂率一度狂降至僅剩13%。

▲電影《匿殺》（左起）導演柯汶利、侯詠薰、張鈞甯。（圖／記者徐文彬攝）

雖然身材精實，但她笑說那段時間其實是「大胃王」狀態，不僅餐餐吃澱粉，睡前還得嗑泡麵，甚至因為太瘦，見媒體前一天還要狂灌水，用「水腫」營造膠原蛋白滿滿的狀態，超狂菜單讓現場媒體聽了超羨慕。

根本特種部隊！張鈞甯練到「下床要用手搬腿」

張鈞甯回憶當時的訓練過程直呼「很想死」，每天早上是陳家班的基礎功，下午接著練自由搏擊，劈腿、飛踢、側翻樣樣來。高強度的操練讓她全身痠痛到無法自理，她苦笑說：「那時候每天起床，都要用手把腳『搬』下床，筋膜槍基本上是不離身的，真的是痛並快樂著。」

▲張鈞甯拍攝《匿殺》時，體脂率一度狂降至僅剩13%。（圖／記者徐文彬攝）

不過為了維持體能和肌肉量，她被規定要大量進食。張鈞甯透露，當時早餐就是飯麵等主食，吃完還被要求睡一個半小時，連睡前都要吃碗泡麵才能睡，「但也因為那時候的底子，我現在比較不容易胖。」

男友視角超甜！柯汶利：她360度都美

片中張鈞甯綁起俐落高馬尾，這正是出自柯汶利的點子。柯汶利表示，看過張鈞甯拍運動廣告時綁馬尾的樣子，「非常有力量感，很符合角色魅力。」雖然張鈞甯抱怨天天綁太緊「頭很痛」，但看到成果也覺得自己變年輕了。

▲《匿殺》導演柯汶利。（圖／記者徐文彬攝）



被問到女友在哪個鏡頭最漂亮？柯汶利當場放閃，笑說：「整部片都很美啦！」他解釋每個演員都有最佳角度，但也特別提到一場張鈞甯從車上跳下來的戲，「那個出場鏡頭跟攝影師討論很久，拍起來很特別。」

新人慘遭冰桶「爆頭」 票房破億送雞排珍奶

同門師妹侯詠薰這次首度挑戰大銀幕，第一天就面臨深潛戲碼，讓只會簡單游泳的她吃足苦頭。此外，在動作戲排練時，她還不慎被真的冰桶「砸頭」，老闆張鈞甯見狀嚇壞，立刻衝上去幫忙冰敷救援。侯詠薰笑說，有老闆在現場其實更安心，「沒戲的時候我也會去現場觀摩，學到很多。」

▲侯詠薰是張鈞甯旗下藝人，第一部作品就和「老闆」合作。（圖／記者徐文彬攝）

《匿殺》強攻春節檔期，張鈞甯與柯汶利也许下票房公約，若台灣票房破億，將發送雞排與珍奶答謝粉絲。至於過年計畫，這對銀色情侶將分隔兩地，張鈞甯與侯詠薰都要進劇組拍戲，連年夜飯都沒得吃；柯汶利則會回馬來西亞檳城陪家人，但他不忘甜蜜承諾：「會包紅包給家人，也會包給鈞甯。」

▲《匿殺》是侯詠薰第一部電影。（圖／記者徐文彬攝）