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《陰屍路》第10季還在拍…原著漫畫停刊了！　16年連載閃電大結局

記者傅家妤／綜合報導

美國知名美劇《陰屍路》（The Walking Dead）於2010開播，至今已經播出了9季，雖然與過去相比，該劇的收視率出現了下降的趨勢，但仍有大票死忠粉絲正期待第10季，不料原著漫畫作者羅伯克爾克曼（Robert Kirkman）日前 突對外宣布，整個系列故事將會在第193期結束。

▲陰屍路。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

▲《陰屍路》改編自同名漫畫，如今原著卻突然宣告連載結束。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

《陰屍路》從2003年10月開始出版，隨後被翻拍成電視劇，大受歡迎，不過原著作者羅伯克爾克曼日前正式，在美國時間3日推出的193期，將會時整個故事的大結局，他在漫畫的最後一頁也寫下了：「這就是《陰屍路》的結局，結束了，我們完成了！」

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羅伯克爾克曼在文內解釋，或許會粉絲會感到錯愕，甚至憤怒他為何沒有提前讓大家有心理準備，但他希望大家在觀賞一部作品的同時，不要去倒數著結束的時間，「在某種程度上，結束這個系列，就像是殺了一個主角般，甚至更難，但感覺是一樣的，我也不想的，我也希望可以繼續，但這故事告訴我它要什麼，這也是故事本身的需要，這是必須發生的，不管我要或不要。」

《陰屍路》第9季。（圖／《陰屍路》劇照）

▲雖然原著漫畫結束，但AMC稱《陰屍路》電視劇版本還會繼續拍「很多年」。（圖／《陰屍路》劇照）

雖然《陰屍路》是根據小說改編的，但情節上卻有一些不同，而AMC稍早也發出聲明表示：「這非凡的漫畫創造了一個世界，這個世界以不同的方式呈現出來，同時也在百萬粉絲的心中，在未來的好多年後也會如此。」稱電視劇仍會持續「很多年」。事實上《陰屍路》第10季目前已經開拍，未來也將開拍《陰屍路》相關的3部電影，而在第9季中登上直升機、告別的男主角「瑞奇」安德魯林肯（Andrew Lincoln）也將會繼續擔任男主角。

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