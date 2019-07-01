威廉妹妹懷孕了！　一聽到「二寶性別」她當場哭出來

記者傅家妤／綜合報導

藝人威廉的妹妹評子（廖彥評、Serena）2017年9月迎來兒子，正式升格當媽，第一次當舅舅的威廉也隨即在社群網站上分享好消息，沒想到時隔一年多，評子1日突然在粉絲專頁上宣布成功懷上二胎，目前腹中胎兒已經五個月大了，是個女娃。

▲威廉妹妹公開二寶超音波照，宣布懷上二胎。圖／翻攝自Facebook／威廉、「評子米媽＆一粒米」）

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評子在粉絲專頁「評子米媽＆一粒米」上分享數張超音波照，分享懷孕好消息：「我期盼已久的二寶女鵝終於來報到了，聽到醫生公布答案的剎那我真的哭出來！」迎來女兒，一兒一女成功湊齊「好」字，讓她開心不已，文中也一併公布了女兒的小名：「希望小蝦米健康平安出生。」

▲評子目前懷孕5個月。圖／翻攝自Facebook／「評子米媽＆一粒米」）

懷孕消息一出，不少粉絲也紛紛在底下留言送上祝福，「好棒哦～真的覺得很幸運，兩個寶寶都要乖乖健康長大」、「恭喜啊，新成員報到。」

▲評子在1年多前生下大兒子。圖／翻攝自Facebook／「評子米媽＆一粒米」）

事實上，一年多前評子在宣布懷上第一胎時，曾爆出當小三的負面新聞，當時威廉第一時間就跳出護航，幫忙澄清妹妹雖然懷孕，但沒有介入別人婚姻，且妹妹早已於2017年初結婚，在外甥出生以後，他也第一時間趕到台中探望，對妹妹非常疼愛。如今評子懷上二胎，恰好又是個女孩，她也期許兒子可以像哥哥疼愛自己一般，照顧著妹妹平安健康長大。





▲評子發文。圖／翻攝自Facebook／「評子米媽＆一粒米」）