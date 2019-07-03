流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

記者傅家妤／綜合報導

香港天王劉德華近2年來先後經歷墜馬、罹患流感取消個人演唱會，這些遭遇也讓他領悟到許多事情，近來他在受訪時透露，在演唱會取消後，聽到投資者對他說：「真的一輩子沒想過投（資）劉德華會虧錢。」這句話讓他感到有點受傷。

▲劉德華去年因為罹患流感，取消了多場個人演唱會。（圖／台灣映藝提供）

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劉德華近來受邀上陸綜《魯豫有約一日行》，他在訪談中提及自己近幾年的遭遇，讓他看清了許多事情，尤其是在去年的演唱會取消後，他發現許多粉絲，雖然看似距離遙遠，但是大部分的人都是給於祝福，表示理解並遙遙關心，反而是身邊的投資商，一直在盤算著演唱會的盈利，甚至聽到投資者對他說「真的一輩子沒想過投（資）劉德華會虧錢。」而他也僅淡淡回了對方一句：「我也沒想過。」

▲劉德華當時在台上落淚道歉。（圖／翻攝微博／魔方全媒）

後來，被主持人問及聽到這句話，是否會讓他覺得很受傷，劉德華認了：「會啊，就是你會發現，原來感情，原來大家的connection是有度的，朋友是有排名的。」

▲劉德華接受採訪談及演唱會取消後眾人的反應。（圖／翻攝微博／《魯豫有約一日行》）

隨後劉德華也提及自己患上創傷後遺症，做任何事情都會害怕，過去原本覺得很簡單的事情，如今的他卻不敢做了，「以前我坐飛機不會怕，現在會怕，演唱會不是都會（把我）吊得很高嗎？以前我真的不會怕，現在會怕，我一定要很專心的去唱歌，才會把那個忘掉。」而他為此也特別去做了心理治療。

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