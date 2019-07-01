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《蜘蛛人：離家日》史丹李出現？　導演解答…曝「做這決定」原因

記者傅家妤／綜合報導

電影《蜘蛛人：離家日》即將於7月3日在全台上映，先前漫威已經確定「漫威之父」史丹李（Stan Lee）將不會出現在這部電影中，近來導演強華茲（Jon Watts）透露在拍攝期間，自己也從來沒想到要找史丹李客串。

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▲▼史丹李、《蜘蛛人：離家日》。（圖／路透、翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

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▲史丹李確定不會出現在《蜘蛛人：離家日》電影中。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》路透社

對大部分漫威的影迷來說，在漫威的超級英雄電影中看到史丹李應是再自然不過的事情，他的出現往往也被視為電影中的一大彩蛋。而過去羅素兄弟也曾提及，因為史丹李不愛搭飛機，所以總是會在一天內拍完好幾部電影的客串畫面。而當時也有消息傳出，史丹李還有5個電影的客串畫面尚未播出，當時就有不少人猜測，《蜘蛛人2：離家日》也會看到他的出現。

不過，先前漫威影業已表示史丹李並不會在《蜘蛛人：離家日》中客串，導演強華茲近日接受《Cinema Blend》採訪時，談及此事特別解釋：「我想大家應該都知道史丹李在拍完《復仇者4》的客串後，就已經病得很嚴重了，我想他們應該很早就拍完了，但我覺得把他的最後一次出現，放在《復仇者4》裡是最正確的。所以老實說，我們也從來沒有考慮過（讓他客串）這件事。」出於顧慮到史丹李的身體狀況，沒有找他客串，但強華茲強調自己非常尊重這位漫威之父。

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蜘蛛人, 漫威, 蜘蛛人：離家日, 蜘蛛人2：離家日, 漫威, 復仇者聯盟

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