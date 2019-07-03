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昆凌一個迴旋踢「瓶蓋轉開了」　挑戰畫面曝光…連點名「4大咖」

記者傅家妤／綜合報導

近來歐美社群網站上興起一項「踢瓶蓋挑戰」，挑戰者必須以迴旋踢的方式，在瓶子不會倒下的情況下，將瓶蓋轉下，而這個挑戰其實是由格鬥巨星麥克斯霍洛威（Max Holloway）發起，隨後傑森史塔森（Jason Statham）、約翰梅爾（John Mayer）等也加入，如今也有不少亞洲名人跟上這股熱潮，紛紛在社群網站上PO出自己的挑戰影片。

▲甄子丹、昆凌、傑森史塔森。（圖／翻攝自IG／甄子丹、昆凌、傑森史塔森）

▲甄子丹、昆凌、傑森史塔森都完成了「踢瓶蓋挑戰」。（圖／翻攝自IG／甄子丹、昆凌、傑森史塔森）

「天王嫂」昆凌曾參演過不少動作片，其中她在《摩天大樓》中與巨石強森合作，所飾演的女殺手，最為讓人印象深刻，她近來也加入了「踢瓶蓋挑戰」的行列，只見她戴著墨鏡，一個迴旋踢就將瓶蓋踢下，站定後看到成功的瞬間，也笑得非常開心。她將挑戰影片PO上IG，還特別點名了周杰倫、黑人、蕭敬騰以及林書豪，向他們下戰書，周杰倫隨即留言回覆：「他們三個不敢啦，我練練拍給你。」

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▲昆凌將瓶蓋踢下後露出燦笑。（圖／影片取自IG／昆凌，如遭刪除請見諒。）

除了昆凌以外，武打巨星甄子丹也完成了這項挑戰，而且他還將難度升級，在矇眼的情況下、跳起，並準確地將瓶蓋踢開，蓋子還在空中轉了好幾圈才掉落，帥氣完成，盡顯多年練武的實力，連女兒也在底下留言表示讚嘆。

▲甄子丹矇眼踢下瓶蓋。（圖／影片取自IG／甄子丹，如遭刪除請見諒。）

事實上，傑森史塔森日前就已完成了挑戰，他的技術也完全不輸甄子丹，影片中的他在轉身後，用迴旋踢的方式，準確地將瓶蓋踢下，瓶蓋旋轉、掉下的速度十分平穩，他的動作也非常俐落快速，在挑戰影片PO出後也掀起了不少熱議。

▲傑森史塔森踢瓶蓋的瞬間非常帥氣。（圖／影片取自IG／傑森史塔森，如遭刪除請見諒。）

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