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《花木蘭》重要角色被取代！　經典歌也爆消失…導演揭真相

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼《花木蘭》真人版電影找來大陸女星劉亦菲、武打巨星李連杰、影后鞏俐等人加入，聚集許多亞洲大咖巨星，觀眾期待度爆表，不過近來有消息傳出，原版動畫電影當中，花木蘭的守護神「木須龍」將會被取代，而先前也曾有傳聞稱，原版中的經典歌曲也都不會出現在新版電影中，掀起不少熱議。

▲▼《花木蘭》鞏俐。（圖／CFP、《花木蘭》劇照）

▲《花木蘭》已經殺青，預計將在2020年3月上映。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

由演員Eddie Murphy配音的「木須龍」在原版電影中，是花家的「守護神」，在花木蘭代父從軍後，就一直跟在她的身邊，該角色當年也受到不少觀眾的喜愛。不過根據《The Disinsider》報導，有知情人士指出，「木須龍」這個角色將不會在真人版電影當中出現，而花木蘭的守護者這個位置將會由「鳳凰」取代。

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迪士尼釋出動畫角色概念圖　木須龍手原本是隻跳蚤吧！

▲木須龍的角色被爆將會被鳳凰取代。（圖／《花木蘭》劇照）

針對木須龍被取代一事，官方尚未給出回應，不過電影中工作人員身上所穿的「花木蘭外套」上，胸前的LOGO真的被印上「鳳凰」，也讓傳聞的可信度增添了幾分，意外掀起不少熱議。

▲工作人員的外套LOGO被發現是「鳳凰」。（圖／取自推特／《The Disinsider》）

事實上，在2年多前《花木蘭》尚未開拍時就有傳聞指出，導演妮基卡羅（Niki Caro）稱原版的經典歌曲將不會出現在真人版當中，強調電影並非歌舞劇，要觀眾把重點放在劇情上，不會讓演員在電影中開口唱歌。不過對此，導演過去在接受《Los Angeles Times》採訪時，已經澄清自己並沒有說過該番話，當時她也強調電影的籌備還沒開始，「我們都還沒有做任何決定。」如今電影已經殺青，目前已經進入後製階段，預計將會在2020年3月上映。

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