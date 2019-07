《花木蘭》重要角色被取代！　經典歌也爆消失…導演揭真相

記者傅家妤/綜合報導

迪士尼《花木蘭》真人版電影找來大陸女星劉亦菲、武打巨星李連杰、影后鞏俐等人加入,聚集許多亞洲大咖巨星,觀眾期待度爆表,不過近來有消息傳出,原版動畫電影當中,花木蘭的守護神「木須龍」將會被取代,而先前也曾有傳聞稱,原版中的經典歌曲也都不會出現在新版電影中,掀起不少熱議。

▲《花木蘭》已經殺青,預計將在2020年3月上映。(圖/翻攝自微博/劉亦菲)

由演員Eddie Murphy配音的「木須龍」在原版電影中,是花家的「守護神」,在花木蘭代父從軍後,就一直跟在她的身邊,該角色當年也受到不少觀眾的喜愛。不過根據《The Disinsider》報導,有知情人士指出,「木須龍」這個角色將不會在真人版電影當中出現,而花木蘭的守護者這個位置將會由「鳳凰」取代。

▲木須龍的角色被爆將會被鳳凰取代。(圖/《花木蘭》劇照)

針對木須龍被取代一事,官方尚未給出回應,不過電影中工作人員身上所穿的「花木蘭外套」上,胸前的LOGO真的被印上「鳳凰」,也讓傳聞的可信度增添了幾分,意外掀起不少熱議。

Here is something that may officially confirm our story! Look at the sweaters the cast is wearing! https://t.co/RBHEHoBXlA pic.twitter.com/a81yNDlTON