《玩命9》幕後照曝光　一看「馮迪索手放這」網驚：莉蒂懷孕了？

記者傅家妤／綜合報導

《玩命關頭9》（Fast＆Furious 9）日前已經在英國開拍，製片兼男主角「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）不時會在社群網站上曬出幕後照，更新拍攝進度，他2日在IG上曬出一張與蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）的合照，他把手放在對方的肚子上，該舉動引起眾人揣測，是否暗示著「莉蒂」在最新一集當中將會懷孕，掀起一陣熱議。





▲馮迪索手放在蜜雪兒羅德里奎茲的肚子上，網友瘋猜他是有所暗示。（圖／翻攝自IG／馮迪索）

畫面中，身穿白色T恤的馮迪索一手環抱著「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲，一手著放在女方的肚子上，而蜜雪兒羅德里奎茲也靠在他的胸膛上，乍看之下，腹部似乎真的有些許微凸，從拍攝背景上看來，該張照片似乎是在片場拍下的，馮迪索僅在發文中寫下：「第7天，一切都是愛…。」並未多說什麼。

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▲網友留言。（圖／翻攝自IG／馮迪索）

但有不少粉絲看了該畫面後，都非常激動，紛紛詢問「這是在暗示莉蒂懷孕了嗎」、「莉蒂懷孕了」、「這是真的嗎？你們要有小孩了？」不過馮迪索並未給出解答。事實上，《玩命關頭9》是由執導過《玩命關頭》第3集到第6集的林詣彬（Justin Lin）回歸擔任導演，正式片名雖還未公布，但是已有消息指出，該片預計將會在2020年5月22日在北美上映，而莉蒂是否真的懷孕，可能也要等到電影上映後，才會有答案。