侯怡君爆秘婚蕭大陸！拍完戲催生「精主對象」認定他了

記者林奕如／台北報導

蕭大陸和侯怡君情纏18年，男方曾表達過不婚，但近期爆出秘婚消息，兩人今一起出席民視新八點檔《多情城市》開鏡記者會，他主動坐在女友旁同框拍照，「如何合照讓你們轉移焦點，我很樂意啦！」侯怡君曾凍卵，坦言這檔戲結束後，考慮拿出來「使用」，被問精主對象相中蕭大陸，她笑說：「目前期待是，未來誰說得準。」

▲蕭大陸大方和侯怡君同框。（圖／民視提供）

侯怡君原本不演出，但為了男友蕭大陸拼下去，「原本生涯規劃，暫時這時間不接戲，不想讓陸哥（蕭大陸）綁手綁腳，讓他方便做事，但講完角色之後，哇！那我覺得可以留下來繼續奮戰，因為在戲劇方面呈現，突破既定印象，角色挑戰性滿高，20幾歲演到媽媽，有別於以往。」

請繼續往下閱讀...

▲民視新8點檔《多情城市》開鏡 。（圖／民視提供）

她和蕭大陸分分合合，感情一路維持至今18年，侯怡君也說：「（感情）非常好，相看兩討厭，換也換不掉。」而對於精主對象相中蕭大陸，他事後則說，怡君對小孩還是有期待是一定。至於結婚？他說，現在忙拍戲工作，不可能結婚啦，如果結婚會簡單辦，不會瞞大家。

▲王凱、馬俊麟、許仁杰、潘柏希 。（圖／民視提供）

該劇有許多新面孔，包括許久不見的翁家明、霍正奇、許仁杰、王凱等，翁家明一對兒女都在美國就讀，老大已經讀大學、老二高中，他和老婆俞小凡近年來都在美國「陪讀」，他說：「今天記者會，她（俞小凡）還說不要每次都提我，我們就是正常家庭生活，深居簡出，為人母、為人父生活，這一陣子小孩暑假，他們到處遊玩，我負責拍戲。」

該劇今開鏡記者會，董事長王明玉、總經理廖季方親自出席，金牌製作人蕭大陸，帶領黃沁嵐以及周大祥共同製作，更找來影視圈經驗豐富，奪下金鐘獎導播獎的朱莉莉以及彭兆鴻擔任導演，全劇啟用4k的規格拍攝，別開生面從黃金山城揭開序幕。演員群陳淑芳、崔浩然、翁家明、霍正奇、侯怡君、柯叔元、王燦、兵家綺、德馨、李珞晴、藍葦華、張䕒心、陳熙鋒、蔡阿炮、廖苡喬、傅子純、蘇晏霈、許仁杰、郭亞棠、張家瑋、潘柏希、馬俊麟、王凱、何蓓蓓、邱子芯、張郁婕、瑭霏等人亮麗登場，接檔《大時代》播出。