女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

記者林奕如／台北報導

王傳一去年喜獲千金，近日接下奶粉廣告，真的讓自己省下奶粉錢了。廣告MV中親自填詞演唱《爸爸的小情歌》，有最深情的告白。他說：「上線時正巧是女兒1歲生日，剛好當生日禮物。女兒看MV時只要我的畫面，她就會盯著畫面叫把拔，她的奶娃音實在太好聽，簡直把我融化了。」

▲王傳一親自填詞演唱、拍MV。（圖／嚞娛樂提供）



該歌曲改編2013年王傳一主演《遇見幸福300天》中插曲《寶貝快睡》，提到時隔6年重新改編詞曲演唱，王傳一說：「當時就是以歌詞去表現這首歌的情感，但是升格人父後，看著女兒一天天的長大，陪著她成長的過程，以這樣的感受改編歌詞，想著女兒跟六年前有很大的不同。」

相隔多年再與陳建寧老師合作，進錄音室一開始，王傳一抓不到老師要的感覺，他便將手機開啟女兒的相片放到譜架上，看著女兒情感果然大爆發，很快地就完成這首歌。眾人開玩笑說早知道就請女兒來錄音室坐鎮可以更早收工，王傳一笑說：「女兒現在在學說話，如果她來大家可能就要熬夜了，因為都是女兒的笑聲跟咿咿呀呀講話聲。」

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▲王傳一拍攝奶粉廣告。（圖／嚞娛樂提供）



在MV中，王傳一化身超級奶爸，陪著劇中女兒打高爾夫球、跳舞，綁頭髮，唸英文，睡前讀故事書等等，這些與女兒親密的互動，真實生活是不是也會跟女兒這樣玩。王傳一說：「剛滿一歲現在才剛學會爬跟站，但話超多的，已經會叫爸爸、媽媽、阿婆，看到高爾夫球會說ball，很不想她這麼快長大，希望一直陪在我身邊。」



有女萬事足的王傳一表示，雖然自己的工作沒有辦法常常陪伴在女兒身邊，但他在工作空檔就是陪女兒一塊享受天倫之樂，不希望錯過她的每一個成長瞬間。一歲時慣例要抓周，他說：「各行各業都不用準備，我就是準備了12支高爾夫球桿，怎麼抓都是球桿，我就是要她長大後跟著我打遍世界各地的球場，我們全家人都愛打球也希望女兒愛運動，並要健康快樂的長大。」