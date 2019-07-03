ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

記者林奕如／台北報導

王傳一去年喜獲千金，近日接下奶粉廣告，真的讓自己省下奶粉錢了。廣告MV中親自填詞演唱《爸爸的小情歌》，有最深情的告白。他說：「上線時正巧是女兒1歲生日，剛好當生日禮物。女兒看MV時只要我的畫面，她就會盯著畫面叫把拔，她的奶娃音實在太好聽，簡直把我融化了。」

▲王傳一拍攝諾優能奶粉廣告。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一親自填詞演唱、拍MV。（圖／嚞娛樂提供）
 
該歌曲改編2013年王傳一主演《遇見幸福300天》中插曲《寶貝快睡》，提到時隔6年重新改編詞曲演唱，王傳一說：「當時就是以歌詞去表現這首歌的情感，但是升格人父後，看著女兒一天天的長大，陪著她成長的過程，以這樣的感受改編歌詞，想著女兒跟六年前有很大的不同。」

相隔多年再與陳建寧老師合作，進錄音室一開始，王傳一抓不到老師要的感覺，他便將手機開啟女兒的相片放到譜架上，看著女兒情感果然大爆發，很快地就完成這首歌。眾人開玩笑說早知道就請女兒來錄音室坐鎮可以更早收工，王傳一笑說：「女兒現在在學說話，如果她來大家可能就要熬夜了，因為都是女兒的笑聲跟咿咿呀呀講話聲。」

請繼續往下閱讀...

▲王傳一拍攝諾優能奶粉廣告。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一拍攝奶粉廣告。（圖／嚞娛樂提供）
 
在MV中，王傳一化身超級奶爸，陪著劇中女兒打高爾夫球、跳舞，綁頭髮，唸英文，睡前讀故事書等等，這些與女兒親密的互動，真實生活是不是也會跟女兒這樣玩。王傳一說：「剛滿一歲現在才剛學會爬跟站，但話超多的，已經會叫爸爸、媽媽、阿婆，看到高爾夫球會說ball，很不想她這麼快長大，希望一直陪在我身邊。」
 
有女萬事足的王傳一表示，雖然自己的工作沒有辦法常常陪伴在女兒身邊，但他在工作空檔就是陪女兒一塊享受天倫之樂，不希望錯過她的每一個成長瞬間。一歲時慣例要抓周，他說：「各行各業都不用準備，我就是準備了12支高爾夫球桿，怎麼抓都是球桿，我就是要她長大後跟著我打遍世界各地的球場，我們全家人都愛打球也希望女兒愛運動，並要健康快樂的長大。」

推薦閱讀

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

終於等到你！易烊千璽《長安十二時辰》零宣傳突「裸播」網嚇傻

終於等到你！易烊千璽《長安十二時辰》零宣傳突「裸播」網嚇傻

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

又一甜寵劇 《狐王殿下戀愛了》！女粉喜發現帥男一是宮歐

又一甜寵劇 《狐王殿下戀愛了》！女粉喜發現帥男一是宮歐

這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍

這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍

藍正龍一早9點現身送馬如龍　貼心待全程「2小時沒走」：他是很真的大哥

藍正龍一早9點現身送馬如龍　貼心待全程「2小時沒走」：他是很真的大哥

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王傳一

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光
  2. 明星級籃球鬥牛陣容曝光！　修杰楷韋禮安還有這些ㄖˊ
  3. 又一部人氣影集拜拜！10年美劇《摩登家庭》　最終季確定9／25開播
  4. 大導勾搭2影后！金馬經典影展牽扯出「影壇醜聞」三角戀
  5. 女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心
  6. 8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」
  7. 梁云菲上衣半開「東西半球掉出」　慶生甜吻金剛：恩愛就是要曬啊！
  8. 阿松同框九歲兒環島騎單車　每天行萬步路練腳力
  9. 資深記者「沒看過總統打哈欠」　小英妙回...意外曝秒睡本領
  10. 汪建民母代父職卻罹患失智症　「她忘記我了」忍到回家路上痛哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366