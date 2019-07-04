獨家專訪／《小時光》邢菲放閃告白「顧未易」：我的理想型

記者林奕如／專訪

邢菲在《致我們暖暖的小時光》飾演氧氣少女司徒末，和物理天才顧未易（林一 飾）組成「末未CP」，兩人從意外同居，一路進展到甜蜜戀愛、結婚，讓人全程甜到心裡，《ETtoday星光雲》專訪邢菲，她放閃告白男主角：「理想型就是《小時光》裡的顧未易呀，誰不想要這樣的顧未易是不是。」

▲邢菲放閃告白：「理想型就是顧未易」。（圖／WeTV提供）

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《小時光》是《致我們單純的小美好》姊妹作，改編自趙乾乾同名小說。邢菲出演女主角，開拍時就備受關注，她透露，有看過《小美好》，「覺得劇情很好看，細節處理的很細膩、很生活，沒有狗血的劇情，很有讓我看下去的欲望。」得知《小時光》即將開拍，她特別想合作，爭取女主角「司徒末」角色，最後試戲成功。

▲邢菲現實生活中也是元氣少女。（圖／翻攝小時光微博）

司徒末個性開朗，鬼馬靈精，在邢菲現實生活中，也是元氣少女一枚，她豪爽笑自稱：「我就是司徒末本末。」和角色相同點，還有愛情觀，她分享：「我跟司徒末的愛情觀挺相似的，除了這麽早生孩子以外，然後就是兩個人要互相尊重，要給對方足夠的空間。」

▲邢菲與林一組成末未CP。（圖／WeTV提供）

談到理想型，邢菲笑著放閃：「就是顧未易呀！」她一句話說出所有女粉的心聲，顧未易可是被封為「神仙男友」，智商187的天才，只對物理有興趣，做事有原則的他，對貓過敏，極其厭惡螺螄粉的味道，但寵女友司徒末無極限，可以打破一切規定。

▲邢菲與林一有最萌身高差。（圖／小時光微博）

尤其顧未易心疼女友司徒末瞞著自己吃避孕藥，只是因為不想影響他：「孩子可能不在你的計畫當中。」他一句承諾：「所有關於妳的，都在我的計劃當中。」直接攻陷女粉心。

顧未易「男友力爆發」圈粉無數，邢菲就透露，如果有男生像顧未易一樣做出「保護她不被砸」行為，會讓現實生活中的她心動，「這個本身劇本裡是沒有寫的，是當時第一次試扔學士帽的時候，我被砸了一下，然後正式開拍再扔的時候，他（林一）用手幫我擋了一下。」

▲邢菲替自己和林一默契打分數。（圖／小時光微博）

邢菲和林一自然又默契的搭配，讓末未CP大受歡迎，創造「醉酒之吻、冰箱之吻、操場之吻」等甜爆經典畫面，而她身高164公分，和身高187公分的林一有「最萌身高差」，也直接萌哭網友。邢菲笑說，她和林一私下像哥兒們一樣，替兩人默契打了85分，至於剩下15分去哪裡，她笑說：「剩下的15分是各自拍戲以外的東西了。」邢菲主演《致我們暖暖的小時光》、《班長殿下》都可在WeTV獨家觀看。