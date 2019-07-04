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馬俊麟爆偷吃王瞳「一次講清楚」：太太說我很不會做人！

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在《大時代》飾演煥然，和王瞳組成CP，劇中愛得深切，劇外也傳出緋聞，甚至讓馬太太臉書怒吼老公移情別戀，他今出席民視新8點檔《多情城市》開鏡記者會，表示這件事是誤會，「我太太說我很不會做人，很會挖洞給自己跳，出門前她還拍我肩膀，跟我說你要冷靜不要多講話。」

▲王瞳和馬俊麟爆出緋聞。（圖／民視提供）

▲馬俊麟和王瞳傳出緋聞。（圖／翻攝自馬俊麟臉書、民視提供）

馬俊麟表示，跟太太誤會已經解開，「其實很謝謝媒體關心，很謝謝民視經紀人栽培跟照顧，前幾天已經解決這件事，這件事到此打住，不過有心人士講說我跟同劇女演員一起洗澡、一起吃便當，這是破壞大時代劇組感情，試圖破壞我跟太太感情。我跟王瞳的友情，她對我而言是很好前輩，我們之間沒有奇怪事情產生，讓她受到牽連跟誤解，對她很抱歉。」

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▲馬俊麟請大家不要責備老婆。（圖／翻攝自臉書／馬俊麟 Mars）

▲馬俊麟透露已和太太解除誤會。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

馬俊麟也說，太太有提醒，現在自己很多人關注討論，要自己小心拿捏好分寸，「其實我沒有戒心，我不會刻意跟別人保持距離，之前跟張家瑋演夫妻時，就是該牽手就牽手，但下戲也不會牽手。」

爆出偷吃新聞後，是否有跟王瞳聯絡，馬俊麟說：「我沒有進劇組，就沒有聯絡，私下暫時沒有聯絡。」一旁張家瑋跳出來救火，表示跟馬俊麟合作時，他也都會跟太太報備，太太也會煮雞湯給自己吃。

▲民視新8點檔《多情城市》開鏡 。（圖／民視提供）

▲民視新8點檔《多情城市》開鏡 。（圖／民視提供）

▲民視新8點檔《多情城市》開鏡 。（圖／民視提供）

《多情城市》故事從六、七零繁榮興盛的年代說起，奮力拼搏的故事都將在台灣最美麗的山城-九份、金瓜石開始，在璀璨繁華的黃金山城，也有三個懷抱遠大夢想的三兄弟，分別是柯叔元、傅子純、藍葦華飾演，在繁榮興盛的年代、多金華麗的山城，篳路藍縷、赤手空拳的打出屬於他們的一片天。

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關鍵字

馬俊麟, 大時代, 孫煥然, 馬如龍, 王瞳, 梁敏婷

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