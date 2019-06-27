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2年前李晨下跪求婚...逼哭范冰冰！預約張鈞甯當伴娘：不准比我早結婚

記者林奕如／台北報導

范冰冰宣布分手李晨，4年情斷，震撼演藝圈。其實她在2017年9月生日時，接受李晨下跪求婚落淚，當時就預約「伴娘名單」，包括合作《武媚娘傳奇》結為閨蜜的張鈞甯，甚至撒嬌要張鈞甯：「不准比我早結婚。」但最後無奈情散收場。

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▲范冰冰預約張鈞甯當閨蜜 。（圖／張鈞甯臉書、范冰冰臉書）

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▲范冰冰曾預約張鈞甯當伴娘 。（圖／張鈞甯臉書、范冰冰臉書）

范冰冰和張鈞甯結為閨蜜，2年前范冰冰接受李晨求婚時，張鈞甯曾感動透露：「一直知道他們會結婚，但真正求婚是看微博才知道。」張鈞甯第一時間傳訊給姊妹淘恭喜：「妞，恭喜呀，超級替妳開心。」范冰冰竟回：「不准比我早結婚。」先預訂伴娘人選，張大笑傳訊：「妳放心我還早。」

▲▼李晨回應分手。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲李晨回應范冰冰分手。（圖／翻攝自微博／李晨）

范冰冰27日在微博先一步發文，宣布分手李晨：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」

李晨則轉發回應，「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

▲范冰冰和李晨日前現身美國。（圖／翻攝自范冰冰微博）

▲范冰冰和李晨。（圖／翻攝自范冰冰微博）

昔日恩愛情侶分手，讓粉絲哭成一片，閨蜜張鈞甯也曾表示，覺得李晨和范冰冰互動有愛，開心閨蜜找到好歸宿，「冰冰她自己遇過這麼多人，自己相處是最準，知道這男人很真實很真心，這是最不容易；互動包括2個人說話的樣子、眼神，以及討論事情狀況，就覺得他們很穩定。」《ETtoday星光雲》致電張鈞甯經紀人回應：「鈞甯正在拍戲中。」

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