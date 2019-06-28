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16歲帥兒銓銓2部戲當男一　劉亮佐20年只演男配：我不吃醋！

記者林奕如／台北報導

劉亮佐2017年甜娶女友趙小僑，16歲兒子繼承衣缽，從事演藝表演，連續2部作品都擔任男主角，前途一片看好，劉亮佐自虧，自己演了20多年的電視劇、舞台劇，沒有演過男主角，最多就是綠葉男配，他笑說：「我不吃醋」，分享經驗外，更努力推行第3屆「2019兩岸劇本創投平台」，幫兒子鋪路，希望青年人才被看見。

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓。（圖／劉亮佐提供）

▲趙小僑、銓銓、劉亮佐一家三口。（圖／劉亮佐提供）

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劉子銓處女作《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》就擔綱男主角，潛力無限，拍攝時趙小僑還貼心當「戲助」，以行動支持他追夢。銓銓目前就讀復興高中戲劇班一年級，再接下電影《無聲練習曲》男主角，前往南投拍戲，不過一個月外地生活，讓他一度迷茫。

劉亮佐鼓勵兒子：「你現在滿手好牌。有自己和小僑在演藝圈的經驗，資源，可以給他一些建議。」被形容是歹竹出好筍嗎？他笑說，自己不是歹竹，雖然沒有頭髮，「我就像是肥料爸爸，把養分供給他，下一代一定要比我們好，沒超越我就是失敗。」

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓。（圖／劉亮佐提供）

▲劉亮佐兒子劉子銓也對表演有興趣。（圖／劉亮佐提供）

培養兒子朝自己興趣追夢外，劉亮佐在2017年開始推動「兩岸劇本創投平台」，今年已經邁入第3屆，參與平台的投資單位，已經增加到12家，包括兩岸舞台劇製作公司、影視投資製作公司等加入。其中第一屆優質文本《陰差陽錯》已製作成舞台劇演出在大陸巡演，第二屆《小瞳的奇幻咖啡屋》目前也進入影視製作的籌資階段，預計拍成24集電視劇。

▲劉亮佐、趙小僑、劉子銓。（圖／劉亮佐提供）

▲劉亮佐推行2019年兩岸劇本創投平台。（圖／劉亮佐提供）

劉亮佐表示，全球都需要IP，劇本取得很困難，早期是大家自己寫，之後尋找網路小說改編，也有取材自舞台劇、電玩遊戲等，最後大家還是要一個好劇本，創建這個平台，是希望兩岸製作人才被看見。他也說，曾有人問寫什麼比較會入選，他給出建議：「你只要專心寫你東西，把你的故事、感動帶給我們，我們都會感受到，所以不要擔心我們要什麼。」

他忙於創投平台外，前陣子參與音樂劇《台灣有個好萊塢》演出，在排戲時腳趾扭傷，待在家裡養傷也沒閒著，近期忙於北藝大恩師柏君老師紀念會剪輯影片，因此沒時間看醫生，他說：「我曾在北藝就讀期間，和老師學習9年，剪片時看到老師風采，一直落淚，也希望莊凱勛、黃健瑋表演《夜巡》能夠成功。」

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劉亮佐, 趙小僑, 劉子銓, 銓銓

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