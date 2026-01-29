93萬韓籍YTR在台買房曝原因！　嘆裝潢費「比韓國貴2倍」：貸好貸滿

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣YouTuber「肌肉山山」以整姊姊系列影片走紅，頻道擁有超過93萬訂閱。他從2023年7月開始定居台灣，隔年初迎娶女友Jooni，夫妻倆一起在台展開新生活。他日前宣布自己已經在台灣買房子，雖然認為房價很高，但多方考慮後，還是認為台灣是「最舒服的地方」。

▲肌肉山山和老婆Jooni定居在台灣。（圖／翻攝自Facebook／肌肉山山jiroushanshan）

肌肉山山在22日的影片中透露，他和Jooni為買房討論了一年多，在韓國、澳洲與台灣之間抉擇，最後一致認為台灣住起來最幸福。他坦言，台北房價「貴得不行」，即便自己以前在韓國也是住在房價高昂的中心地帶，但跟台北相比仍非常有感，自嘲是把錢湊一湊，再加上「貸款貸好貸滿」才成功圓夢。此外，他也對台灣昂貴的停車位感到很慌張，直呼這部分跟韓國很不一樣。

▲▼肌肉山山在台灣買房。（圖／翻攝自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

目前新家已開始拆除動工，山山大方開箱施工現場，特別強調新家有著絕佳採光與風景。為了不擋住這片景色，妻子Jooni在設計鞋櫃時還煩惱許久，最後決定用玻璃做到頂。山山更爆料看房趣事，當時岳父還叮嚀Jooni「不要表現出太喜歡的樣子」，免得給老公太大壓力，讓他笑稱岳父大人真的很懂男人的心。

不過，裝潢過程中的高額開銷也讓兩人嚇了一跳，特別是廚房報價讓山山直呼「太貴了」。他感嘆在台灣裝潢的費用「誇張到不行」，指出人工費、材料費與韓國相比大約貴了兩倍。儘管如此，為了心中理想的家，夫妻倆仍堅持品質。看著客廳正前方大片絕美夕陽美景，山山滿意地表示，當初就是因為很喜歡這個景，才對未來的生活有了很好的想像。

▲▼肌肉山山提到台灣的裝潢費用比韓國貴兩倍。（圖／翻攝自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

影片最後，山山感性向長期支持他的粉絲致謝，對於終於在台灣買房，他也直說：「這是在我人生中沒有想像的，我想像的更美麗。」他承諾未來在台灣的日子，會繼續裝載更多有趣且充滿愛的影片回饋觀眾，喜訊也吸引大批粉絲留言祝賀。