新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團「PALLAS」帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，發行首張專輯《下天堂 Falling Dow》，今（29日）舉辦記者會宣傳「專輯帕帕走」面交活動，宣布團員會化身「業務」，騎機車親自送專輯給粉絲。

▲帕拉斯樂團將以騎機車的方式「快遞」送專輯給歌迷 。（圖／迷音樂提供）

主唱FAMA與貝斯手漢堡過去都曾擔任過業務，其中FAMA曾當過2年房仲，分別成交過2200萬及3000萬的豪宅，單月收入突破百萬元，還因帥氣外型被姐姐客戶請喝飲料，但他自嘲個性太好，因為太替客戶著想，反而很難賺到錢，且房仲沒有底薪，若當月沒有成交就可能是零收入，還得面對不少刁鑽的客人。

帕拉斯成軍以來活動不斷，唱片公司因此對團員下達「禁愛令」，希望四人能專心衝刺音樂事業，不過團員一致公認吉他手小葵的桃花最旺，小葵說，有一次在中和酒吧駐唱，結果有喝醉的女客人拿著一大疊鈔票衝上台，抱住他說要一起唱歌，雖然老闆出面阻止，不過他看在錢的份上，還是被拉去桌邊陪酒，最終順利拿到錢；此外，小葵還曾在大學時被男同學約去吃麥當勞、散步，對方還暗示他：「你相信愛有很多種形式嗎？」這才意識到對方的心意，最後小葵仍禮貌婉拒。

▲帕拉斯樂團剛出道人氣就頗旺 。（圖／迷音樂提供）

FAMA也是男女通吃，他待過柔道隊，學生時期訓練時常脫上衣運動，吸引同學圍觀，後來有女同學替男同學傳達心意，他才意識到是怎麼一回事，「我可以接受（被告白），但我喜歡女生啦，還是會跟對方說把彼此當朋友。」小葵更打趣說未來想寫一首〈解愛令〉送給老闆。