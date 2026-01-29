張繼聰瘦22kg！古天樂傻「衣鬆到不連戲」　張家輝：胸肌是打假球

記者蕭采薇／綜合報導

香港男星張繼聰近年來人氣紅不讓，為了自製自演的新片《金童》，他耗時兩年將肉體改造成「鐵血筋肉人」，隨後又為戲急速減重，短短數月體重狂掉22公斤！這驚人的變化讓同時身為他另一部片《尋秦記》的老闆古天樂看傻眼，忍不住抱怨：「你的臉型跟身體完全不連戲啊！」而影帝張家輝站台時更是火力全開，笑虧張繼聰的超大胸肌根本是「打假球」。

▲《金童》張繼聰拳賽場面。（圖／華映提供）

筋肉人變排骨精 古天樂崩潰：戲服都鬆了

[廣告]請繼續往下閱讀...

張繼聰在拍攝《金童》期間，同時也軋戲拍攝古天樂監製的《尋秦記》，飾演項少龍的乾兒子「石頭」。為了維持拳擊手的精壯體態，他隨身帶著教練，抓緊空檔就健身、練拳，飲食更只吃雞蛋和雞胸肉。

▲《尋秦記》古天樂（左）驚呼張繼聰（中）瘦到不連戲。（圖／華映提供）

沒想到《金童》殺青後，他為了配合劇情需求迅速消風，一口氣瘦了22公斤。當他回到《尋秦記》劇組時，不僅戲服變得鬆垮垮，連臉型都變尖了。這讓古天樂哭笑不得，直接對他說：「我發現你的樣子完全無法連戲了啊！」

張家輝毒舌驗貨：胸肌一顆要3萬吧？

張繼聰為了《金童》不僅賣力演出，更自掏腰包6位數港幣補足資金缺口，誠意打動不少圈內好友。影帝張家輝現身映後活動力挺，但開口就沒好話，大開玩笑指張繼聰的身材太誇張，一看就是「醫美」功勞。

▲《金童》（左起）朱栢康、曾志偉、張繼聰。（圖／華映提供）

張家輝笑虧：「他的肌肉有如打假球！胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉三萬多港幣。」張繼聰也展現幽默感，配合演出：「對啦，我是去韓國全身打了一輪肉毒。」兩人一搭一唱笑翻全場。不過玩笑歸玩笑，張家輝隨後也感性大讚張繼聰有膽量完成這部作品，呼籲觀眾進戲院支持。

香港票房破4000萬 拳王父子情催淚

《金童》在香港上映後口碑不俗，票房突破千萬港幣（約4000萬台幣）。故事描述十年前的拳壇「金童」張力（張繼聰 飾）因意外入獄，十年後出獄為了遺產，必須照顧素未謀面的兒子。在教練（曾志偉 飾）的鼓勵下，他決心重返擂台，找回人生使命並成為兒子的榜樣。電影將於2026年1月30日全台上映。

▲《金童》張繼聰。（圖／華映提供）